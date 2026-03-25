Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Từ ngày 1-4 tiến hành điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 25-3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ thông tin, hướng dẫn triển khai phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Nội dung tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính gồm: quán triệt nội dung, kế hoạch điều tra; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình; trao đổi nghiệp vụ đối với các tình huống phát sinh; thảo luận, giải đáp vướng mắc để bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả.

Cùng đó, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết cách thu thập, kiểm tra, rà soát và hoàn thiện thông tin; làm rõ các tiêu chí, biểu mẫu và phương pháp ghi nhận số liệu bảo đảm tính thống nhất; được tập huấn phương pháp kê khai trực tuyến qua hệ thống Webform; vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng tham gia…

Cuộc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 do Bộ Nội vụ chủ trì, tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước.

Cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc, cũng như kết quả thu, chi của các cơ sở này nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, rà soát bổ sung chính sách, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời bổ sung dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Đối tượng điều tra, đơn vị điều tra là các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ sở trực thuộc, các cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập; không bao gồm các cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao, các tổ chức và cơ quan quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 1-4 đến hết 15-5-2026. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 6-2026 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12-2026.

So với cuộc điều tra năm 2021, cuộc điều tra lần này bổ sung yêu cầu thu thập thông tin đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thông tin về kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại điện tử; lồng ghép điều tra thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc các đơn vị; thay đổi thời gian thu thập thông tin đối với từng loại đơn vị điều tra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

