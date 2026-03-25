Từ ngày 1-4 tiến hành điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

(GLO)- Sáng 25-3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ thông tin, hướng dẫn triển khai phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Nội dung tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính gồm: quán triệt nội dung, kế hoạch điều tra; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình; trao đổi nghiệp vụ đối với các tình huống phát sinh; thảo luận, giải đáp vướng mắc để bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả.

Cùng đó, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết cách thu thập, kiểm tra, rà soát và hoàn thiện thông tin; làm rõ các tiêu chí, biểu mẫu và phương pháp ghi nhận số liệu bảo đảm tính thống nhất; được tập huấn phương pháp kê khai trực tuyến qua hệ thống Webform; vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng tham gia…

Cuộc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 do Bộ Nội vụ chủ trì, tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước.

Cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc, cũng như kết quả thu, chi của các cơ sở này nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, rà soát bổ sung chính sách, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời bổ sung dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Đối tượng điều tra, đơn vị điều tra là các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ sở trực thuộc, các cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập; không bao gồm các cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao, các tổ chức và cơ quan quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 1-4 đến hết 15-5-2026. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 6-2026 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12-2026.

So với cuộc điều tra năm 2021, cuộc điều tra lần này bổ sung yêu cầu thu thập thông tin đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thông tin về kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại điện tử; lồng ghép điều tra thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc các đơn vị; thay đổi thời gian thu thập thông tin đối với từng loại đơn vị điều tra.