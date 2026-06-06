Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai giao lưu, gặp mặt làng kết nghĩa Ar Trớ

(GLO)- Ngày 5-6, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lơ Pang tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt với làng kết nghĩa Ar Trớ.

Làng Ar Trớ thuộc xã Lơ Pang, có 209 hộ với 855 nhân khẩu, trong đó đồng bào Bahnar chiếm trên 95%. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, mì, cà phê..., đời sống ngày càng ổn định và từng bước được nâng cao.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai cùng các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó làng Ar Trớ. Ảnh: Minh Hoàng

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhân dân làng Ar Trớ đã tham gia giao lưu văn nghệ, tọa đàm, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và của tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ông Phan Quang Thái - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy (bên phải) tặng 1 bộ máy vi tính và 1 máy in cho làng Ar Trớ. Ảnh: Minh Hoàng

Thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng thiết yếu, chăm lo giáo dục, y tế, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 1 bộ máy vi tính, 1 máy in cho làng Ar Trớ và 40 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo của làng.

Hoạt động góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan, doanh nghiệp với đồng bào dân tộc thiểu số, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.