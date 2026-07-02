(GLO)- Sáng 2-7, Đảng ủy phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, Ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về tổ chức và hoạt động của chi bộ, phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy, Ban điều hành tổ dân phố sau sắp xếp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, tiến hành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường Bình Định và nghị quyết đại hội của các chi bộ cũ, bảo đảm bám sát với tình hình, điều kiện của tổ dân phố sau sắp xếp và tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, chi bộ mới, phân công cấp ủy viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm bảo đảm các chi bộ, tổ dân phố sớm ổn định tổ chức, hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Được biết, sau sắp xếp, Đảng bộ phường Bình Định có 9 chi bộ tổ dân phố, với tổng cộng 1.084 đảng viên.