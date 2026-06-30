Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NDO

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính, kết nối trực tuyến với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Đức Thụy



Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương dự ở các điểm cầu trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim “40 năm thu hút đầu tư nước ngoài” do Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện. Sau đó, nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nghe tham luận của đại biểu đại diện một số bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan trong quá trình xây dựng và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW; đồng thời, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và của toàn dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư khẳng định, tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW thể hiện rất rõ: Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực; nâng cao tự chủ không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống; biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước.

Theo đồng chí, đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục bước lên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.