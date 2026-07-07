Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ia Nan công bố nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 6-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng và trường học trên địa bàn.

ia-nan-cong-bo-nghi-quyet-quyet-dinh-ve-sap-xep-to-chuc-bo-may-va-nhan-su-thon-lang-truong-hoc.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Ngô Hữu Phước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ làng Sơn. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại buổi lễ, lãnh đạo HĐND xã đã công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên các thôn, làng trên địa bàn xã. Theo đó, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã Ia Nan giảm từ 9 thôn, làng xuống còn 7 thôn, làng.

Hội nghị cũng nghe công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ thôn, làng và 3 trường học; thành lập chi bộ, chỉ định nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, làng mới và 2 trường học sau sáp nhập.

Đồng thời, công bố quyết định của UBND xã về chỉ định trưởng thôn lâm thời sau sáp nhập; điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó 2 trường học; Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về kết thúc hoạt động, thành lập ban công tác Mặt trận thôn, làng và chỉ định trưởng ban công tác Mặt trận thôn, làng trên địa bàn xã sau sáp nhập.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao nhà tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở xã Ia Nan

Trao nhà tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở xã Ia Nan

(GLO)- Chiều 2-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Gia Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng nhà tình thương cho hộ ông Rơ Mah Đông (làng Nú), thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

null