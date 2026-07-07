Ia Nan công bố nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng

(GLO)- Chiều 6-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng và trường học trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Ngô Hữu Phước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ làng Sơn. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại buổi lễ, lãnh đạo HĐND xã đã công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên các thôn, làng trên địa bàn xã. Theo đó, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã Ia Nan giảm từ 9 thôn, làng xuống còn 7 thôn, làng.

Hội nghị cũng nghe công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ thôn, làng và 3 trường học; thành lập chi bộ, chỉ định nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, làng mới và 2 trường học sau sáp nhập.

Đồng thời, công bố quyết định của UBND xã về chỉ định trưởng thôn lâm thời sau sáp nhập; điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó 2 trường học; Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về kết thúc hoạt động, thành lập ban công tác Mặt trận thôn, làng và chỉ định trưởng ban công tác Mặt trận thôn, làng trên địa bàn xã sau sáp nhập.