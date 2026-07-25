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HĐND xã Lơ Pang thông qua 6 nghị quyết

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Ngày 24-7, HĐND xã Lơ Pang (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp lần thứ tư để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND xã Lơ Pang đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

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Đại biểu HĐND xã Lơ Pang biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: N.D

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, gồm: Phê duyệt kế hoạch sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2026; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 2); phân bổ kinh phí tỉnh bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn sang năm 2026 theo dõi, quản lý, sử dụng; giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn; phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lơ Pang Hoàng Thị Lan Anh đề nghị UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết đã thông qua, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức giải việt dã “Chinh phục đỉnh Pyầu” lần thứ I - năm 2026.

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