Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-7, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Thống Nhất và xã Biển Hồ.

pct-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-tran-minh-son-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-anh-duy-linh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bên phải, trong cùng) tặng quà cho ông Nguyễn Trung Chính (tổ dân phố Plei Kép, phường Thống Nhất). Ảnh: Duy Linh

Theo đó, đoàn đã đến thăm ông Trần Xuân Mục (thương binh, ở tổ 4, phường Thống Nhất); ông Nguyễn Trung Chính (nhiễm chất độc hóa học, ở tổ dân phố Plei Kép, phường Thống Nhất); ông Phạm Hải Chính (thương binh, ở tổ 2, phường Thống Nhất); ông Lê Tiến Mật (thương binh, ở thôn 3, xã Biển Hồ); bà Nguyễn Thị Mạnh (thương binh, nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ); ông Vũ Quang Diệm (thương binh, ở thôn 3, xã Biển Hồ).

pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-tran-minh-son-tang-qua-cho-thuong-binh-pham-hai-chinh-to-2-phuong-thong-nhat-anh-duy-linh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho thương binh Phạm Hải Chính (tổ 2, phường Thống Nhất). Ảnh: Duy Linh

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-tran-minh-son-tang-qua-cho-thuong-binh-le-tien-mat-thon-3-xa-bien-ho-anh-duy-linh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho thương binh Lê Tiến Mật (thôn 3, xã Biển Hồ). Ảnh: Duy Linh

Đồng thời, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bảo đảm các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để góp phần giúp tỉnh bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

Khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hội Phú và xã Mang Yang

Khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hội Phú và xã Mang Yang

Thời sự

(GLO)- Ngày 21-7, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi khảo sát tại phường Hội Phú và xã Mang Yang về việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông.

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

Thời sự

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có văn bản thông báo về việc tạm thời dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7 để phục vụ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Gia Lai tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang viếng anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Đại tướng Lương Tam Quang viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Chư Sê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Chư Sê

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Chư Sê nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026).

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam do Đại tá Võ Thành Phong - Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.

Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Ngày 18-7, tại TP. Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026. Trong thời gian này, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.

null