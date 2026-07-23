Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách

(GLO)- Sáng 23-7, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Thống Nhất và xã Biển Hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bên phải, trong cùng) tặng quà cho ông Nguyễn Trung Chính (tổ dân phố Plei Kép, phường Thống Nhất). Ảnh: Duy Linh

Theo đó, đoàn đã đến thăm ông Trần Xuân Mục (thương binh, ở tổ 4, phường Thống Nhất); ông Nguyễn Trung Chính (nhiễm chất độc hóa học, ở tổ dân phố Plei Kép, phường Thống Nhất); ông Phạm Hải Chính (thương binh, ở tổ 2, phường Thống Nhất); ông Lê Tiến Mật (thương binh, ở thôn 3, xã Biển Hồ); bà Nguyễn Thị Mạnh (thương binh, nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ); ông Vũ Quang Diệm (thương binh, ở thôn 3, xã Biển Hồ).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho thương binh Phạm Hải Chính (tổ 2, phường Thống Nhất). Ảnh: Duy Linh

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho thương binh Lê Tiến Mật (thôn 3, xã Biển Hồ). Ảnh: Duy Linh

Đồng thời, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bảo đảm các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện đầy đủ, kịp thời.