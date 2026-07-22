Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

(GLO)- Sau hợp nhất tỉnh Gia Lai, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống người có công và tu bổ, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Nguồn lực nghĩa tình

Sau khi thành lập tỉnh Gia Lai mới, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu chăm lo người có công trên địa bàn rộng hơn.

Đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh được kiện toàn, Văn phòng Quỹ được thành lập và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch vận động Quỹ theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, UBND phường Bình Định tổ chức gặp gỡ, tặng quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tích cực đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.

Mỗi sự sẻ chia không chỉ góp phần cải thiện đời sống người có công mà còn thể hiện đạo lý, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực chung tay đóng góp. Thông tin từ Sở Nội vụ, đến ngày 15-7, Quỹ đã tiếp nhận sự ủng hộ của 31 cơ quan, đơn vị với tổng số tiền 179 triệu đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch vận động.

Kết quả bước đầu cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo đời sống người có công, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nguồn kinh phí vận động được sẽ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các hoạt động tri ân thiết thực.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quỹ dự kiến triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách; hỗ trợ người có công đang điều trị tại các cơ sở y tế. Đồng thời, xem xét hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có nhu cầu tu bổ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

Phát huy hiệu quả Quỹ cấp xã

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại các xã, phường tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng chăm lo người có công và gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Phường Hoài Nhơn Nam có 878 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ. Sau khi thành lập phường, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường tiếp nhận từ 2 phường cũ hơn 113,5 triệu đồng; năm 2026 xây dựng kế hoạch vận động trên 120 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, địa phương đã hỗ trợ cho người có công sửa chữa 4 căn nhà với tổng kinh phí 105 triệu đồng; thăm hỏi động viên, tặng quà 64 trường hợp người có công ốm đau, khó khăn đột xuất.

Ông Nguyễn Xuân Tú - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho thương binh Đinh Xuân Tôi (khu phố Hoài Xuân). Ảnh: ĐVCC

Thương binh Đinh Xuân Tôi (SN 1955, ở khu phố Hoài Xuân, phường Hoài Nhơn Nam) được hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường để sửa chữa nhà ở. Khoản kinh phí tuy không lớn nhưng đã giúp gia đình gia cố lại phần mái, tường, mang đến không gian sinh hoạt an toàn, khang trang hơn.

Ông Trần Chí Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam - cho biết: “Địa phương rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, xác định vận động sự ủng hộ của toàn dân là giải pháp quan trọng để phát triển Quỹ bền vững.

Vì vậy, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, đồng thời quản lý, sử dụng Quỹ công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm tạo niềm tin và thu hút thêm nguồn lực”.

Tại phường Bình Định, từ đầu năm 2026, Quỹ đã vận động hơn 207,4 triệu đồng, nâng tổng nguồn kinh phí quản lý sau sáp nhập lên hơn 802,8 triệu đồng.

Từ ngày 1-7-2025 đến 15-7-2026, Quỹ đã chi hơn 628,5 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng một căn nhà trị giá 60 triệu đồng; trợ giúp các trường hợp khó khăn; đồng thời đầu tư hơn 131,5 triệu đồng sửa chữa hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Khánh và tu bổ mộ tập thể liệt sĩ Nhơn Phúc.

Trong khi đó, do nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và đối tượng chính sách cơ bản đã được đáp ứng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các nguồn lực huy động, nên năm 2026, xã Đak Pơ không bố trí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cho nội dung này.

Ông Đỗ Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Pơ - cho biết: “Dịp 27-7, từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công. Cụ thể, xã trao 151 suất quà, gồm 146 suất (300 nghìn đồng/suất) cho các đối tượng chính sách, người có công và 5 suất (1 triệu đồng) cho người có công tiêu biểu. Xã đang tiếp tục triển khai vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2026 theo đúng quy định”.

Tại xã Tuy Phước, công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh trong tháng cao điểm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã, sau lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng đóng góp vào Quỹ.

Nguồn kinh phí này được sử dụng để sửa chữa các phần mộ liệt sĩ; đồng thời, ngoài quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, địa phương sẽ trích Quỹ tặng quà cho 660 người có công với cách mạng và tổ chức nhiều hoạt động tri ân.