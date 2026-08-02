Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

(GLO)- Tối 30-7, Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” nhằm tuyên truyền và tìm hiểu các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các thí sinh tham gia hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với nội dung thiết thực, dễ hiểu, giúp nâng cao hiểu biết về Luật Thủy sản, các quy định liên quan đến chống khai thác IUU. Ảnh: Thu Sương

Hội thi thu hút hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân và ngư dân ở phường Quy Nhơn tham gia. Thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với nội dung thiết thực, dễ hiểu, chương trình góp phần giúp ngư dân nâng cao hiểu biết về Luật Thủy sản, các quy định liên quan đến chống khai thác IUU, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi khai thác hải sản, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ ngư dân bị thiệt hại nặng do gãy bè nuôi trồng thủy sản trong đợt bão lũ vừa qua; trao 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức chương trình trao sinh kế, tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn. Ảnh: Thu Sương

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các hộ ngư dân phường Quy Nhơn đã ký bản ghi nhớ tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và vùng biển của Tổ quốc.