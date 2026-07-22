Xã Ân Hảo hỗ trợ xây dựng “Nhà ở chính sách” cho con liệt sĩ

(GLO)- Ngày 21-7, xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công hỗ trợ xây dựng “Nhà ở chính sách” cho bà Đỗ Thị Ký (SN 1965, thường trú ở thôn Tân Xuân) là con đẻ của liệt sĩ Đỗ Hoành.

Theo đó, Sư đoàn 3 (Sư đoàn Sao Vàng) - Quân khu I hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng để bà Ký xây dựng ngôi nhà rộng 100 m2; cùng với đó, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng và thợ thi công căn nhà.

Khởi công xây dựng nhà cho bà Đỗ Thị Ký. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Sư đoàn 3 - Quân khu I và chính quyền địa phương hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp đạo lý tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm trong cộng đồng.