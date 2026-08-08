Người dân xóm Hanh Mỹ mong sớm xử lý ô nhiễm từ khu chăn nuôi

(GLO)- Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm Hanh Mỹ (thôn Trị Bình, xã Hòa Hội) phản ánh về tình trạng mùi hôi phát sinh từ 2 khu chăn nuôi heo quy mô lớn ảnh hưởng đến đời sống.

Theo nội dung phản ánh, nhiều năm nay, 30 hộ dân sinh sống tại xóm Hanh Mỹ thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi phát sinh từ 2 khu chăn nuôi do ông Lưu Ngọc Hải và ông Lưu Ngọc Hiền (cùng trú thôn Trị Bình) đầu tư xây dựng có diện tích hơn 1 ha, gồm nhiều dãy chuồng trại với quy mô nuôi hàng trăm con heo.

Từ khi các khu chăn nuôi đi vào hoạt động, lượng chất thải, nước thải và khí thải phát sinh ngày càng nhiều. Đặc biệt, mùi hôi thường xuyên bao trùm khu dân cư vào sáng sớm, chiều tối, ban đêm hoặc sau những cơn mưa.

Khu chuồng trại chăn nuôi heo của ông Lưu Ngọc Hiền và ông Lưu Ngọc Hải phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân xóm Hanh Mỹ. Ảnh: M.N

Bà Lê Thị Huệ (xóm Hanh Mỹ) bức xúc: "Có những lúc mùi hôi nồng nặc đến mức gia đình phải đóng kín cửa suốt cả ngày. Vào những ngày thời tiết oi bức, mùi hôi càng nặng hơn, gây cảm giác khó chịu kéo dài".

Theo phản ánh của người dân, ngoài mùi hôi, họ còn lo ngại việc thu gom, xử lý chất thải và nước thải từ hoạt động chăn nuôi chưa bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường không khí và nguồn nước ngầm.

"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mong các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý quyết liệt để người dân được sống trong môi trường trong lành hơn", bà V.T.T. (xóm Hanh Mỹ) bày tỏ.

Bên cạnh phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, người dân còn băn khoăn việc ông Lưu Ngọc Hiền xây dựng một số hạng mục công trình kiên cố trên đất trồng cây hằng năm tại khu vực đồi núi có tục danh Chóp Ngô, gần khu chăn nuôi heo.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên khu đất rộng nằm ở sườn đồi đã xuất hiện tường rào, cổng ngõ xây dựng kiên cố, bồn chứa nước bằng bê tông xi măng và một căn nhà có kết cấu hình lục giác.

Công trình của ông Lưu Ngọc Hiền được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép trên đất trồng cây hằng năm. Ảnh: M.N

Từ thực tế trên, người dân đề nghị UBND xã Hòa Hội và các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hoạt động của hai khu chăn nuôi, nhất là việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời làm rõ việc xây dựng các công trình kiên cố trên đất trồng cây hằng năm có đúng quy định của pháp luật hay không.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết, 2 hộ dân trên đang chăn nuôi heo theo quy mô gia trại nhưng chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định. Theo ông Tiến, do đặc thù khu vực nông thôn, chăn nuôi là nguồn thu nhập của nhiều hộ dân nên công tác quản lý còn gặp khó khăn.

Thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra hệ thống xử lý chất thải, nước thải và khí thải tại các cơ sở chăn nuôi. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm môi trường sống cho người dân.

Đối với các hạng mục xây dựng trên đất trồng cây hằng năm tại khu vực Chóp Ngô, ông Tiến khẳng định UBND xã sẽ thành lập tổ công tác để kiểm tra hiện trạng, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng.