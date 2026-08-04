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Phường Thống Nhất ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số”

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 4-8, UBND phường Thống Nhất tổ chức Lễ ra mắt thí điểm mô hình "Gia đình văn hóa số" và tập huấn kỹ năng số cho các hộ gia đình trên địa bàn.

Tại buổi lễ, UBND phường đã công bố và trao quyết định thành lập mô hình “Gia đình văn hóa số” gồm 25 thành viên là các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của tổ dân phố 3.

Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 3 người, do ông Trần Chính Dũng - Tổ trưởng tổ dân phố 3 làm chủ nhiệm.

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Phường Thống Nhất ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số”. Ảnh: H.H

Tại lễ ra mắt, bà Hoàng Thị Thao - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thống Nhất - cho biết, mô hình "Gia đình văn hóa số" được triển khai nhằm góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng xã hội số, lấy gia đình làm trung tâm.

Mô hình hướng đến xây dựng các gia đình có nhận thức đúng về chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số an toàn, văn minh; khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ học tập, lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống; đồng thời, giữ gìn các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp trong môi trường số.

Ngay sau lễ ra mắt, các hộ dân được tham gia chương trình tập huấn kỹ năng số với nhiều nội dung thiết thực như: hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh; các ứng dụng Zalo, Google Meet; Cổng Dịch vụ công quốc gia; VNeID; thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu khác.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

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Tổ công nghệ số cộng đồng phường Thống Nhất sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: H.H

Chương trình cũng giới thiệu giải pháp Tammi OA - Tài khoản chính danh và Cộng đồng số; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí.

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