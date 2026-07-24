Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện KSND khu vực 2 vừa phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn (BHXH tỉnh Gia Lai) rà soát tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước.

Kết quả, tính đến hết tháng 6-2026 tại 2 địa bàn này có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho hơn 820 lao động, với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 làm việc với Bảo hiểm xã hội cơ sở An Nhơn và các doanh nghiệp. Ảnh: Kiều My

Theo bà Hồ Thị Thùy Dương - Phó Giám đốc BHXH cơ sở An Nhơn, đây là số doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, trong đó nhiều đơn vị nợ tiền BHXH suốt nhiều năm với số tiền nợ của mỗi đơn vị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp chây ỳ, mặc dù đơn vị đã gửi thông báo đôn đốc chậm đóng hàng tháng, hàng quý nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ. Đa số các trường hợp này là doanh nghiệp nhỏ, số lao động bị chậm đóng BHXH tại mỗi đơn vị khá ít, bản thân người lao động e ngại và gặp nhiều khó khăn trong việc yêu cầu quyền lợi cho bản thân.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được hưởng các chế độ của người lao động mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Sau khi rà soát, ngày 15-7, Viện KSND khu vực 2 đã làm việc với BHXH cơ sở An Nhơn cùng một số doanh nghiệp chậm đóng BHXH với số tiền lớn. Điển hình như Công ty cổ phần Năng lượng xanh N.T. (xã An Nhơn Tây), chậm đóng BHXH gần 500 triệu đồng từ tháng 3-2026 đối với hơn 90 lao động.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chậm đóng bảo hiểm là do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, doanh thu giảm, thiếu nguồn vốn lưu động nên ưu tiên chi trả tiền lương và chi phí duy trì hoạt động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các doanh nghiệp cam kết sẽ bố trí nguồn tài chính, xây dựng lộ trình và thanh toán toàn bộ số tiền chậm đóng trong thời gian sớm nhất. Trong đó, Công ty cổ phần Năng lượng xanh N.T. cam kết hoàn thành nghĩa vụ BHXH trong tháng 7-2026.

Theo BHXH cơ sở An Nhơn, sự vào cuộc của ngành kiểm sát bước đầu tạo chuyển biến rõ rệt khi mới đây, một số đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động. Các đơn vị sử dụng lao động cũng ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và cam kết nộp số tiền bảo hiểm còn chậm.

Ông Bùi Văn Lành - Viện trưởng Viện KSND khu vực 2 cho hay, đơn vị chủ động nắm tình hình, phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm việc với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục vi phạm.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết về thời hạn đóng BHXH còn nợ, qua đó bảo vệ quyền lợi người lao động và phòng ngừa các tranh chấp, vi phạm pháp luật phát sinh.

Trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm, đơn vị sẽ xem xét áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật và tinh thần Nghị quyết số 205 để giải quyết triệt để, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và lợi ích công.