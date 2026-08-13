Trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Ia Hiao

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát (thứ 4 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Siu H'Truin. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình chị Siu H’Truin (thôn Sô Ma Hang, xã Ia Hiao). Gia đình chị thuộc diện hộ cận nghèo, có 4 con nhỏ, trong đó 2 người con là Siu H’Chiên (SN 2021) bị khuyết tật trí tuệ đặc biệt nặng và Siu H’Diên (SN 2026) mắc bệnh gan nhiễm độc, ứ mật, thường xuyên phải nằm viện điều trị.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ xã đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao hỗ trợ 16,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị; qua đó tạo điều kiện để gia đình có thêm kinh phí tiếp tục chăm sóc, điều trị bệnh cho các con.