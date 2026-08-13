Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Ia Hiao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-8, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai Hà Văn Cát đến thăm, trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Ia Hiao.

chu-tich-hoi-chu-thap-do-tinh-ha-van-cat-thu-4-thu-phai-sang-trao-kinh-phi-ho-tro-cho-gia-dinh-chi-siu-htruin-anh-dvcc.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát (thứ 4 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Siu H'Truin. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình chị Siu H’Truin (thôn Sô Ma Hang, xã Ia Hiao). Gia đình chị thuộc diện hộ cận nghèo, có 4 con nhỏ, trong đó 2 người con là Siu H’Chiên (SN 2021) bị khuyết tật trí tuệ đặc biệt nặng và Siu H’Diên (SN 2026) mắc bệnh gan nhiễm độc, ứ mật, thường xuyên phải nằm viện điều trị.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ xã đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao hỗ trợ 16,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị; qua đó tạo điều kiện để gia đình có thêm kinh phí tiếp tục chăm sóc, điều trị bệnh cho các con.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo phản ánh của người dân các xã Bình An, Bình Hiệp và Phù Cát, từ tháng 6-2026 đến nay, nhiều vụ trộm chó liên tiếp xảy ra. Phần lớn vụ việc diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ.

Trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở xã Ia Ko

Trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở xã Ia Ko

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 2-8, tại phường Pleiku, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi của xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai).

Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tối 30-7, Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” nhằm tuyên truyền và tìm hiểu các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

null