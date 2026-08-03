Trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở xã Ia Ko

(GLO)- Sáng 2-8, tại phường Pleiku, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi của xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai).

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Vũ Thảo

Tham dự chương trình có ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số xã trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” sẽ hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí 1,12 tỷ đồng (bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi) cho 40 hộ nông dân.

Đây là những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên phụ nữ) nhưng quyết tâm vươn lên tự chủ kinh tế, ổn định cuộc sống và xây dựng sinh kế bền vững cho gia đình.

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” mong muốn tạo thêm điểm tựa để các hộ nông dân khó khăn, đặc biệt là phụ nữ nông thôn vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Vũ Thảo

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng những phần quà đặc biệt cho 5 hộ nông dân được hỗ trợ vốn giai đoạn 2023-2025, nay đã vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ sinh kế, chương trình còn tuyên dương, trao phần thưởng và quà tặng cho 40 học sinh, sinh viên là con em các hộ nông dân tham gia chương trình có thành tích học tập tốt, với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng, nhằm tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” đã trao vốn cho các hộ nông dân và trao phần thưởng cho con em các hộ nông dân. ﻿﻿ Ảnh: Vũ Thảo

Trước lễ trao vốn, các hộ nông dân được Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nhằm trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm sản xuất, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các em học sinh, sinh viên là con của các hộ nông dân được tham gia nhiều hoạt động vui chơi và được hướng dẫn kỹ năng phòng - chống bạo lực học đường.