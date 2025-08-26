Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm tại xã Tuy Phước Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-8, tại xã Tuy Phước Tây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm cho đại diện 20 hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các hộ dân được hướng dẫn chi tiết cách xây dựng chuồng trại, chuẩn bị dụng cụ chăn nuôi, lựa chọn con giống khỏe mạnh; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, kiểm tra sức khỏe đàn vịt và ghi chép nhật ký. Đồng thời, người chăn nuôi còn được trang bị kiến thức về vệ sinh thú y, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp ở vịt biển.

nguoi-dan-chan-tha-vit-bien-tren-dong.jpg
Vịt biển có khả năng thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là xâm nhập mặn và hạn hán. Ảnh: T.N

Vịt biển có khả năng thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là xâm nhập mặn và hạn hán. Phương thức chăn nuôi loài vịt này không khác biệt nhiều so với vịt ta truyền thống, không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và khả năng tự kiếm mồi rất tốt.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trong năm 2025, Trung tâm triển khai mô hình chăn nuôi vịt biển thương phẩm gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Tuy Phước Tây, với quy mô 3.000 con.

Việc phát triển chăn nuôi vịt biển không chỉ giúp bà con đa dạng hóa đối tượng nuôi, mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế và mang lại nguồn thu nhập ổn định, bền vững.

Đây cũng là hướng đi phù hợp, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất-tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

Kinh tế

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

Ngọt thơm mùa quả chín

Ngọt thơm mùa quả chín

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Tây Gia Lai đang vào độ ngọt ngào nhất của mùa quả chín. Những vườn sầu riêng, nhãn, chôm chôm, bơ, mít Thái, mãng cầu Thái… nối tiếp nhau vào vụ thu hoạch. Dù mưa nhiều, cây trái vẫn cho quả năng suất, mang lại niềm phấn khởi cho nông dân.

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

null