Chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm tại xã Tuy Phước Tây

(GLO)- Sáng 26-8, tại xã Tuy Phước Tây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm cho đại diện 20 hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các hộ dân được hướng dẫn chi tiết cách xây dựng chuồng trại, chuẩn bị dụng cụ chăn nuôi, lựa chọn con giống khỏe mạnh; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, kiểm tra sức khỏe đàn vịt và ghi chép nhật ký. Đồng thời, người chăn nuôi còn được trang bị kiến thức về vệ sinh thú y, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp ở vịt biển.

Vịt biển có khả năng thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là xâm nhập mặn và hạn hán. Ảnh: T.N



Vịt biển có khả năng thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là xâm nhập mặn và hạn hán. Phương thức chăn nuôi loài vịt này không khác biệt nhiều so với vịt ta truyền thống, không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và khả năng tự kiếm mồi rất tốt.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trong năm 2025, Trung tâm triển khai mô hình chăn nuôi vịt biển thương phẩm gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Tuy Phước Tây, với quy mô 3.000 con.

Việc phát triển chăn nuôi vịt biển không chỉ giúp bà con đa dạng hóa đối tượng nuôi, mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế và mang lại nguồn thu nhập ổn định, bền vững.

Đây cũng là hướng đi phù hợp, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất-tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường.