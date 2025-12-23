Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi đạt mốc 70.000 đồng/kg tại miền Bắc

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Sau nhiều ngày tăng mạnh, giá heo hơi hôm nay (23-12) đã đạt mốc 70.000 đồng/kg tại miền Bắc. Trong khi đó, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, heo hơi vẫn duy trì mức giá ổn định so với hôm qua.

Hiện giá heo hơi miền Bắc đang dao động trong khoảng 67.000-70.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương.

gia-heo-hoi-dat-moc-70000-dongkg-tai-mien-bac.jpg
Sau nhiều ngày tăng mạnh, giá heo hơi ngày 23-12 đã đạt mốc 70.000 đồng/kg tại miền Bắc. Ảnh: Internet

Theo đó, mức giá cao nhất 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Sau khi tăng, giá heo hơi tại Lạng Sơn lên mức 69.000 đồng/kg, cùng mức thu mua với Quảng Ninh, Lào Cai và Sơn La. Heo hơi tại Điện Biên đạt mức giá 68.000 đồng/kg; thấp nhất là Lai Châu với 67.000 đồng/kg.

Không biến động, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên trong hôm nay giao dịch trong khoảng 63.000-69.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; thấp nhất là tại Khánh Hòa và Lâm Đồng. Riêng Gia Lai, heo hơi có giá 65.000 đồng/kg.

Tại các địa phương ở miền Nam, thương lái đang thu mua heo hơi trong khoảng 60.000-63.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí đầu; còn An Giang, Cà Mau và Cần Thơ vẫn đang duy trì mức giá thấp nhất khu vực và cả nước.

