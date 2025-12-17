Gia Lai hết dịch tả heo châu Phi, tăng cường phòng chống dịch bệnh dịp cuối năm

(GLO)- Sáng 17-12, ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), xác nhận đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh không còn ổ dịch tả heo châu Phi.

Theo thống kê, từ tháng 6-2025 đến cuối tháng 11-2025, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 63 hộ chăn nuôi thuộc 26 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, buộc phải tiêu hủy 1.601 con heo, với tổng khối lượng gần 100 tấn. Đến ngày 17-12, toàn bộ 26 xã, phường từng xảy ra dịch đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới, đủ điều kiện công bố hết dịch theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là hậu quả nặng nề do bão số 13 và mưa lũ gây ra, nguy cơ bùng phát dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh vẫn được đánh giá ở mức cao.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo Chỉ thị số 05/CT-BNNMT ngày 17-11-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công văn số 5647/UBND-NNMT ngày 27-10-2025 của UBND tỉnh.

Tỉnh Gia Lai hết dịch tả heo Châu Phi; người dân tập trung tái đàn phục vụ thị trường cuối năm. Ảnh: Trọng Lợi

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường tăng cường giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh, đặc biệt tại các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, xử lý triệt để ngay khi phát sinh dịch, không để lây lan diện rộng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ, khai báo kịp thời khi có dịch bệnh tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, vứt xác động vật ra môi trường.

Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm theo quy định, bố trí đầy đủ nhân viên thú y cấp xã và chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026.

Song song với đó, các địa phương tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật, nhất là tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, trái quy định, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát dịch bệnh sau dịch tả heo châu Phi, bão số 13 và mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các địa phương còn chủ quan, lơ là.

Đồng thời, Sở chủ trì xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi và người tiêu dùng về an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc được kiểm soát thú y, góp phần ổn định sản xuất chăn nuôi và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.