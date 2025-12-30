Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê Gia Lai cao nhất cả nước với 96.300 đồng/kg

(GLO)- Sau phiên chững giá đầu tuần, hôm nay (30-12), cà phê trong nước quay đầu giảm 1.500-2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống mức 95.000-96.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg, về mức 96.300 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg, về mức 96.300 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm 1.500 đồng/kg, đạt mức 96.500 đồng/kg. Mức giảm sâu nhất mức 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, hiện còn 95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 1-2026 tăng 23 USD/tấn, lên mức 4.035 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9-2026 tăng 3 USD/tấn, lên mức 3.729 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2025 tăng nhẹ 1,4 cent/lb, đạt mức 351,65 cent/lb; giao tháng 12-2026 tăng nhẹ 1,7 cent/lb, đạt mức 316,55 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 427,5 cent/lb, tăng nhẹ 3,05 cent/lb; tháng 12-2026 tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 383,2 cent/lb. Trái lại, hợp đồng kỳ hạn giao hàng tháng 5-2026 lại giảm mạnh 7,65 cent/lb, xuống mức 413,7 cent/lb.

