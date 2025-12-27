Giá cà phê giảm nhẹ, cao nhất ở mức 96.800 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (27-12), cà phê trong nước giảm nhẹ 200 đồng/kg, đưa giá thu mua cao nhất về mức 96.800 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện được thu mua với giá 96.400 đồng/kg, tại Đắk Lắk là 96.600 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng đạt mốc 95.000 đồng/kg.

Ngày 27-12, cà phê trong nước giảm nhẹ 200 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 42 USD/tấn lên 4.012 USD/tấn; kỳ giao tháng 3-2026 tăng 34 USD/tấn lên 3.858 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng 4,4 cent/lb lên 349,55 cent/lb ở kỳ giao tháng 12-2025 và tăng 3,45 cent/lb lên 334,3 cent/lb ở kỳ giao tháng 3-2026.