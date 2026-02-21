Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá cà phê thế giới giảm sâu

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 21-2, giá cà phê nội địa tiếp tục bình ổn, trong khi giá cà phê thế giới giảm sâu. Theo đó, cà phê Robusta tụt xuống đáy 6 tháng, còn Arabica chạm mức thấp nhất 15 tháng qua.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3-2026 hôm nay giảm 1,81% (tương đương 68 USD/tấn), xuống còn 3.666 USD/tấn; hợp đồng tháng 5-2026 cũng mất 1,7% (tương đương 63 USD), còn 3.620 USD/tấn. Đây là mức thấp nhất của Robusta trong hơn nửa năm qua.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 0,04%, xuống 287,55 US cent/pound; tháng 5-2026 nhích nhẹ 0,09% lên 285,4 US cent/pound, nằm trong vùng giá thấp nhất kể từ cuối năm 2024.

gia-ca-phe-robusta-xuong-day-6-thang-arabica-thap-nhat-trong-15-thang-qua.jpg
Trong tuần này, giá cà phê Robusta đã trải qua 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng. Ảnh: M.T

Cộng dồn cả tuần, Robusta đã trải qua 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng, khiến tổng mức giảm đạt tới 358 USD/tấn. Arabica có diễn biến thậm chí mạnh hơn khi tổng mức mất giá lên đến 780 USD/tấn so với tuần trước.

Được biết, giá Arabica kỳ hạn đã giảm xuống dưới mốc 3 USD/pound lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8-2025. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp của 3 yếu tố gồm: lượng cà phê được đưa đến phân loại theo tiêu chuẩn sàn tăng lên, bối cảnh kinh tế vĩ mô tiêu cực và điều kiện thời tiết tại Brazil tốt hơn dự kiến trong tháng 1.

Riêng thị trường nội địa, do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động thu mua trở nên trầm lắng. Điều này khiến giá cà phê vẫn bình ổn, chưa thể hiện sự biến động từ thị trường quốc tế.

