Gia Lai nâng chuỗi giá trị chanh dây với tầm nhìn dài hạn

(GLO)- Với lợi thế tự nhiên, sự nỗ lực của người trồng chanh dây, đồng hành của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, ngành chanh dây Gia Lai đang từng bước hình thành chuỗi giá trị theo hướng liên kết, ổn định đầu ra, hướng tới phát triển bền vững.

Đồng hành xây dựng chuỗi giá trị bền vững

Trong những năm gần đây, tỉnh Gia Lai ngày càng khẳng định vị thế là một trong những vùng trồng chanh dây quan trọng của Việt Nam. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu phù hợp và quỹ đất nông nghiệp rộng, chanh dây dần trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho nhiều địa phương trong tỉnh. Bên cạnh nỗ lực của bà con nông dân, sự tham gia ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đã góp phần định hình ngành chanh dây theo hướng bài bản hơn, gắn với thị trường và mục tiêu phát triển bền vững.

Tại khu vực Tây Gia Lai, chanh dây không chỉ là một loại cây trồng chủ lực mà còn gắn với sinh kế của hàng nghìn hộ nông dân. Tuy nhiên, cũng như nhiều ngành hàng nông sản khác, người trồng chanh dây thường xuyên đối mặt với những biến động khó lường của thị trường. Giá cả lên xuống theo mùa vụ, đầu ra thiếu ổn định và sự phụ thuộc vào thương lái khiến việc tổ chức sản xuất gặp không ít rủi ro.

Trước thực tế đó, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ổn định, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ được xem là hướng đi tất yếu. Cách làm này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro thị trường mà còn tạo điều kiện để người nông dân từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhận thức rõ yêu cầu này, Công ty TNHH Quicornac (Quicornac Vietnam - Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) đã lựa chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào ngành chanh dây của tỉnh. Thay vì tập trung vào lợi ích ngắn hạn, doanh nghiệp xác định vai trò của mình là tạo đầu ra chế biến ổn định cho chanh dây tươi, duy trì năng lực sản xuất liên tục và kết nối sản phẩm với các thị trường xuất khẩu, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương. Cách tiếp cận này góp phần giúp chanh dây Gia Lai có thêm kênh tiêu thụ bền vững, đồng thời từng bước chuẩn hóa chuỗi sản xuất theo yêu cầu của thị trường.

Hướng tới thị trường quốc tế

Một trong những đóng góp đáng chú ý của Quicornac trong chuỗi giá trị là việc duy trì thu mua quanh năm và vận hành nhà máy ổn định. Khi đầu ra được đảm bảo, người nông dân có điều kiện chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, mạnh dạn đầu tư chăm sóc vườn cây, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng. Sự ổn định này góp phần hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá” - bài toán dai dẳng của nhiều ngành hàng nông nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, ngành chanh dây còn tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực vận chuyển, logistics, sơ chế và chế biến sâu.

Đối với các địa phương nông thôn của Gia Lai, đây là cơ hội để đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và gia tăng giá trị ngay tại địa bàn.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm từ chanh dây tiếp tục tăng, từ nước ép, cô đặc đến các sản phẩm chế biến phục vụ ngành thực phẩm và đồ uống, Gia Lai được đánh giá có nhiều tiềm năng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự phát triển có kế hoạch, gắn với các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Thông qua việc đồng hành kỹ thuật, chia sẻ thông tin thị trường và xây dựng mối quan hệ hợp tác minh bạch với nông dân, Quicornac đang hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng chanh dây. Khi chuỗi cung ứng vận hành ổn định và chất lượng được cải thiện đồng đều, chanh dây Gia Lai có thêm cơ hội mở rộng thị phần, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, sự phát triển bền vững của ngành chanh dây Gia Lai sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự phối hợp hài hòa giữa người sản xuất, doanh nghiệp chế biến và các cơ quan quản lý. Với tinh thần hợp tác, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để tạo thêm giá trị cho cộng đồng địa phương, đồng thời đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng chanh dây của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.