Gia Lai: Người trồng điều phấn khởi vì được mùa, được giá

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn so với nhiều năm trước, mang lại nguồn thu nhập khá cho người trồng.

Được mùa, được giá

Những ngày này, trên các vườn điều dọc tuyến biên giới Gia Lai, không khí thu hoạch trở nên nhộn nhịp.

Người dân xã Ia O thu hoạch điều. Ảnh: N.S

Năm nay, nhiều vườn cho năng suất ổn định. Đáng chú ý, giá thu mua đầu vụ tăng cao so với những năm trước. Hiện thương lái thu mua hạt điều tươi tại vườn với giá 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn khoảng 10 ngàn đồng/kg so với năm trước. Mức giá này giúp người trồng điều có nguồn thu nhập khá.

Xã biên giới Ia O có khoảng 1.200 ha điều. Thời điểm này, nhiều vườn điều đã bước vào thu hoạch đợt đầu. Gia đình chị Ksor Phol (làng Dăng, xã Ia O) có hơn 1 ha điều đang vào kỳ thu hoạch. Những ngày qua, cả gia đình phải huy động thêm người thân để kịp nhặt hạt.

“Mỗi đợt, gia đình thu được khoảng 5 tạ hạt tươi. Nếu thời tiết thuận lợi, cả vụ có thể đạt khoảng 1,5 tấn. Giá điều năm nay khoảng 35 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước nên bà con rất phấn khởi” - chị Phol chia sẻ.

Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O - thông tin: “Năm nay, năng suất bình quân đạt khoảng 1,5-1,8 tấn/ha, cao hơn so với năm trước. Giá thu mua cũng ở mức khá cao nên bà con rất phấn khởi”.

Cũng theo ông Thắm, để phát triển cây điều theo hướng bền vững, thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo các vườn điều già cỗi, từng bước đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, xã định hướng xây dựng sản phẩm OCOP từ hạt điều địa phương, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch cộng đồng, qua đó góp phần quảng bá đặc sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O (bên phải) tham quan cơ sở chế biến hạt điều của xã. Ảnh: M.P

Tại xã Ia Krêl, điều cũng là một trong những cây trồng chủ lực với tổng diện tích khoảng 2.700 ha. Hiện người dân đang bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ.

Ông Nguyễn Quốc Tư - Chủ tịch UBND xã Ia Krêl - cho biết: Vụ điều năm nay được đánh giá là vừa được mùa, vừa được giá. Năng suất bình quân đạt khoảng 1,2 tấn/ha, tăng khoảng 0,2 tấn/ha so với năm trước. Giá thu mua khoảng 35 ngàn đồng/kg, cao hơn khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Tư, năng suất tăng chủ yếu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi trong giai đoạn đầu vụ. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất nên được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc vườn cây.

Mưa trái mùa khiến người trồng điều thấp thỏm

Dù vụ điều năm nay mở đầu khá thuận lợi, song niềm vui của người trồng điều chưa trọn vẹn khi thời tiết bắt đầu xuất hiện những diễn biến bất lợi.

Những ngày gần đây, tại các xã vùng biên như Ia O, Ia Pnôn, Ia Krêl, nhiều khu vực bất ngờ xuất hiện các trận mưa trái mùa đúng vào thời điểm cây điều đang ra bông, đậu trái.

Giá hạt điều khá cao nên người dân xã Ia Pnôn phấn khởi. Ảnh: N.S

Theo kinh nghiệm của người dân, cây điều ra hoa trong điều kiện thời tiết khô ráo sẽ cho tỷ lệ đậu trái cao. Ngược lại, nếu gặp mưa trong giai đoạn này, bông dễ bị thối hoặc khô héo, dẫn đến rụng nhiều và làm giảm năng suất.

Gia đình ông Siu Thêm (làng Triêl, xã Ia Pnôn) có 1,5 ha điều, hiện đã thu hoạch được khoảng 400 kg hạt tươi. Tuy nhiên, ông cho biết những trận mưa bất ngờ gần đây khiến nhiều hộ trồng điều trong vùng không khỏi lo lắng.

“Đầu vụ, giá hạt điều khá cao nên bà con ai cũng phấn khởi. Nhưng mấy ngày nay mưa đúng lúc cây ra bông, nhiều chùm bông bị rụng. Nếu mưa kéo dài thì sản lượng chắc chắn sẽ giảm” - ông Thêm nói.

Tại một số vườn điều ở xã Ia Pnôn, sau những trận mưa trái mùa, nhiều chùm bông đã khô héo hoặc rụng xuống đất. Một số vườn còn xuất hiện hiện tượng nấm bệnh trên bông điều.

Anh Rơ Lan Cư (làng Triêl, xã Ia Pnôn) cho biết: Năm nay, nhiều vườn điều ra bông khá đẹp, có triển vọng đạt năng suất cao. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến người dân không khỏi lo lắng.

“Nếu mưa tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn này thì tỷ lệ đậu trái sẽ giảm. Giá có cao nhưng năng suất thấp thì tổng thu nhập của bà con vẫn bị ảnh hưởng” - anh Cư chia sẻ.

Người xã Ia Pnôn lo lắng nếu mưa tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn này thì tỷ lệ đậu trái sẽ giảm, ảnh hưởng đến năng suất vườn cây. Ảnh: N.S

Xã Ia Pnôn có gần 2.500 ha điều. Đây vẫn là một trong những cây trồng quan trọng của địa phương, góp phần tạo sinh kế cho nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn - cho hay: “Để hạn chế thiệt hại, địa phương khuyến cáo người dân tăng cường chăm sóc vườn cây và theo dõi sát diễn biến thời tiết. Việc chăm sóc tốt trong giai đoạn ra bông, đậu trái sẽ giúp cây điều hạn chế rụng bông và nâng cao tỷ lệ đậu trái”.