Kết nghĩa cụm dân cư vùng biên: Nền tảng bền vững để ổn định và phát triển

(GLO)- Gia Lai có đường biên giới đất liền dài hơn 80 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Việc xây dựng và duy trì các cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia là chủ trương quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều này cũng giúp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai duy trì 5 cặp kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) gồm: Làng Sơn (xã Ia Nan) kết nghĩa với làng Lâm (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav); làng Mook Đen 1 (xã Ia Dom) và làng Pó Lớn (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav); làng Bua (xã Ia Pnôn) và làng Đo Nhỏ (xã Ozatung, huyện Oyadav); làng Bi (xã Ia O) và làng Tăng Lôm (xã Nhang, huyện Đun Mia); làng Biă (xã Ia Chia) và làng Phí (xã Sê San, huyện Oyadav).

Gắn kết cộng đồng dọc tuyến biên giới

Mối quan hệ kết nghĩa giữa làng Bua (xã Ia Pnôn) và làng Đo Nhỏ (xã Ozatung) được duy trì bền chặt suốt 11 năm qua. Ông Rơ Mah Chin - Trưởng thôn Bua - cho biết, cư dân 2 làng có nhiều nét tương đồng về dân tộc, tập quán sinh hoạt và phương thức sản xuất.

Nhờ đó, mối quan hệ qua lại, thăm hỏi, giao lưu được duy trì thường xuyên, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Thông qua kết nghĩa, hai bên kịp thời trao đổi thông tin về đời sống nhân dân, tình hình ANTT; đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thường xuyên khám bệnh cho người dân Campuchia. Ảnh: P.D

Làng Bua hiện có 544 hộ dân, trong đó, gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP quan tâm, triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, trình độ dân trí và phong tục tập quán của bà con.

Ở bên kia biên giới, theo ông Kpuih Quý - Trưởng thôn Đo Nhỏ, làng hiện có 26 hộ dân với 99 nhân khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc kết nghĩa đã tạo điều kiện để người dân hai bên hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu dài giữa cộng đồng cư dân 2 nước.

Quan hệ kết nghĩa giữa làng Biă (xã Ia Chia) và làng Phí (xã Sê San) được thiết lập từ năm 2019 dựa trên nền tảng gắn bó lâu đời của cư dân sinh sống dọc hai bên dòng sông Pô Cô.

Từ khi kết nghĩa đến nay, 2 làng luôn nghiêm túc thực hiện các nội dung cam kết; phối hợp hỗ trợ phát triển sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là các vấn đề liên quan đến ANTT và đời sống nhân dân.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tương tự, mối quan hệ kết nghĩa giữa làng Bi (xã Ia O) và làng Tăng Lôm (xã Nhang) được duy trì liên tục từ năm 2014 đến nay. Theo ông Ksor Bơng - người có uy tín ở làng Bi, thông qua các đợt giao lưu, gặp gỡ, người dân làng Bi đã chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con làng Tăng Lôm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cùng với đó, hai bên tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên, không xâm canh, xâm cư, không làm thay đổi hiện trạng đường biên, cột mốc…

“Cầu nối” vững chắc trong bảo vệ biên giới

Thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, BĐBP tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Phong trào hướng tới mục tiêu củng cố, thắt chặt mối quan hệ thân tộc, láng giềng truyền thống giữa người dân hai bên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ gần 6 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Ratanakiri.

Mô hình kết nghĩa cụm dân cư đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành “cầu nối” vững chắc giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa.

Nhân dân hai bên biên giới thực sự là “tai mắt”, cùng BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Ia Chia được giao quản lý, bảo vệ hơn 7 km đường biên giới trên sông. Trung tá Đinh Ơ Ring - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Ia Chia - cho hay: Thực hiện Quy chế kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, đơn vị đã chủ động phối hợp với UBND xã Ia Chia xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu đối ngoại nhân dân giữa 2 xã, sơ kết phong trào kết nghĩa giữa làng Biă và làng Phí năm 2025.

Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.