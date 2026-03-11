Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử

(GLO)- Ngày 11-3, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý I-2026; triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thông tin tại hội nghị cho biết: Trong quý I-2026, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành tốt vai trò nòng cốt, trung tâm trong việc xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Ảnh: H.P

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tốt cho công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

Song song với đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị quân đội hoàn thành giúp đỡ nhân dân xây dựng mới 100 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Ngoài ra, đơn vị cũng tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện tốt công tác tổ chức biên chế sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về Ban CHQS cấp xã theo quy định. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp…

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận, quán triệt nhiệm vụ quý II-2026 và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Ảnh: Đức Dũng

Phát biểu kết luận và quán triệt nhiệm vụ quý II-2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm địa bàn an toàn.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển, đảo.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Bộ CHQS tỉnh phê duyệt.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập các phương án, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Ảnh: H.P

Riêng các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; bổ sung thêm kế hoạch nắm tình hình và phương án cơ động xử lý các tình huống trên địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử.

Đồng thời, phân công các tổ công tác đứng chân tại các khu vực xã, phường trên địa bàn đảm nhiệm để nắm tình hình và kịp thời theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là hướng dẫn Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử và kế hoạch sử dụng lực lượng dân quân bảo vệ tại các khu vực bầu cử trên địa bàn xã, phường theo chỉ đạo của địa phương; đảm bảo chặt chẽ, an toàn và đúng quy định.