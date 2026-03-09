Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Theo báo cáo, xã Phù Mỹ Bắc có trên 21 nghìn cử tri. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị phục vụ bầu cử tại 23 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Công tác trang trí, bố trí cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Điểm bỏ phiếu số 10 (thôn Trà Trung, xã Phù Mỹ Bắc) đã hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được niêm yết công khai để cử tri theo dõi, tìm hiểu. Bên cạnh đó, hòm phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử cùng các điều kiện cần thiết khác cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra điểm bỏ phiếu số 10 tại thôn Trà Trung, xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Trung Nghĩa

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, khoa học, đảm bảo thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền về ngày bầu cử cũng được địa phương triển khai bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Phù Mỹ Bắc tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc niêm yết thông tin, bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, thuận tiện cho cử tri.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) đề nghị xã Phù Mỹ Bắc tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Bên cạnh đó, địa phương phải chủ động xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.