Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Theo báo cáo, xã Phù Mỹ Bắc có trên 21 nghìn cử tri. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị phục vụ bầu cử tại 23 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Công tác trang trí, bố trí cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

khu-vuc-bo-phieu-10-tra-trung.png
Điểm bỏ phiếu số 10 (thôn Trà Trung, xã Phù Mỹ Bắc) đã hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được niêm yết công khai để cử tri theo dõi, tìm hiểu. Bên cạnh đó, hòm phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử cùng các điều kiện cần thiết khác cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

bp-sau-muoi-nam-100-04-28-17still032.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra điểm bỏ phiếu số 10 tại thôn Trà Trung, xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Trung Nghĩa

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, khoa học, đảm bảo thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền về ngày bầu cử cũng được địa phương triển khai bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Phù Mỹ Bắc tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc niêm yết thông tin, bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, thuận tiện cho cử tri.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

thanh-kiem-tra.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) đề nghị xã Phù Mỹ Bắc tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Bên cạnh đó, địa phương phải chủ động xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Đề Gi và Cát Tiến. Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang để vận động bầu cử và cam kết đem tiếng nói, tâm tư người dân đến nghị trường Quốc hội.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã phía Tây tỉnh.

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hội Sơn và Xuân An. Qua đây, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở...

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 phường phía Đông tỉnh gồm: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Nam.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 với bà con cử tri các khu phố 1,2,3,4 (phường Quy Nhơn Đông).

null