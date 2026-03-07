Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hội Sơn và Xuân An. Qua đây, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở...

35.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Xuân An. Ảnh: Minh Hoàng

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Thị Tuyết Trinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiến; Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi; Nguyễn Hà Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát; Bạch Thanh Văn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hội Sơn; Nguyễn Thị Thu Huệ - Giáo viên Trường Mầm non Cát Nhơn; Trần Thị Quyền - Giáo viên Trường Mầm non Cát Hiệp.

46.jpg
Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Lương trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Hội Sơn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, các ứng cử viên cam kết sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tích cực tham gia giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri các xã Hội Sơn và Xuân An đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, sát dân, sát cơ sở; trở thành cầu nối phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri đã trao đổi, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

23.jpg
Cử tri xã Hội Sơn kiến nghị đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh đó, cần đề xuất cơ chế, chính sách thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã nhằm tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; chú trọng công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm đến việc đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn, xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Đồng thời, cần chú trọng hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 làng thuộc xã Hội Sơn - nơi điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân vẫn còn nhiều khó khăn; quan tâm hơn đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân...

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được cử tri quan tâm.

Ông khẳng định, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, xem đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tế để có những đề xuất, giải pháp phù hợp, góp phần phát triển địa phương bền vững trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 phường phía Đông tỉnh gồm: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Nam.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 với bà con cử tri các khu phố 1,2,3,4 (phường Quy Nhơn Đông).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ủy ban bầu cử các xã, phường để quán triệt và thông qua một số nội dung của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai khẩn trương, sẵn sàng cho hội lớn của toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Vùng biên Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội lớn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các xã biên giới Ia Pnôn và Ia O, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 6 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Trần Cang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị số 13 đã cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Rsai và Uar. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã đảo Nhơn Châu

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu.

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hội Phú và xã Chư Păh ngày 5-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu 2 địa phương cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Nắm chắc số cử tri, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Nắm chắc số cử tri, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Xuân An và Cát Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát chặt chẽ số cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất theo đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác bầu cử tại 2 phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác bầu cử tại 2 phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tuy Phước và Quy Nhơn Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc.

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 4-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại 4 xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường và Kim Sơn. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

null