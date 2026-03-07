Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hội Sơn và Xuân An. Qua đây, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở...

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Xuân An. Ảnh: Minh Hoàng

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Thị Tuyết Trinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiến; Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi; Nguyễn Hà Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát; Bạch Thanh Văn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hội Sơn; Nguyễn Thị Thu Huệ - Giáo viên Trường Mầm non Cát Nhơn; Trần Thị Quyền - Giáo viên Trường Mầm non Cát Hiệp.

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Lương trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Hội Sơn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, các ứng cử viên cam kết sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tích cực tham gia giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri các xã Hội Sơn và Xuân An đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, sát dân, sát cơ sở; trở thành cầu nối phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri đã trao đổi, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cử tri xã Hội Sơn kiến nghị đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh đó, cần đề xuất cơ chế, chính sách thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã nhằm tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; chú trọng công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm đến việc đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn, xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Đồng thời, cần chú trọng hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 làng thuộc xã Hội Sơn - nơi điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân vẫn còn nhiều khó khăn; quan tâm hơn đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân...

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được cử tri quan tâm.

Ông khẳng định, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, xem đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tế để có những đề xuất, giải pháp phù hợp, góp phần phát triển địa phương bền vững trong thời gian tới.