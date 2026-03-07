Các ứng cử viên ĐBQH hứa đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Đak Sơmei, Kon Gang và KDang. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Đơn vị bầu cử số 5 có các ứng cử viên, gồm: bà Nguyễn Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội; bà Lưu Huệ Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường An Bình; Trung úy Đinh Văn Buôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lang.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu trước cử tri. Ảnh: Minh Trung

Sau khi được đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI; đồng thời trình bày trước cử tri 3 xã Đak Sơmei, Kon Gang và KDang về chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa mới.

Các ứng cử viên cam kết, trong suốt quá trình hoạt động sẽ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là người đại biểu dân cử. Luôn lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp, các phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Trong đó, có các lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: đồng hành và triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH trong vùng đồng bào DTTS; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; siết chặt kiểm soát chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp.

Cử tri xã Kon Gang đóng góp ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: Minh Trung

Cùng với việc đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 3 xã mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính quyền cơ sở tới Quốc hội.

Trong đó, bố trí nguồn vốn phù hợp để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện - đường - trường - trạm; có chính sách ưu đãi thu hút cán bộ về công tác tại cơ sở; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân; đầu tư xây dựng trường học bán trú tại địa bàn đặc biệt khó khăn; sớm ban hành chính sách tiền lương mới, tăng chế độ phụ cấp nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công tác tại cơ sở.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã KDang. Ảnh: Minh Trung

Thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Mai Phương trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến mà cử tri gửi gắm. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa mới, các ứng cử viên sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt các chương trình hành động đã cam kết với cử tri.

Cùng với đó, luôn gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và hành động thiết thực để truyền tải, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các hoạt động của Quốc hội thời gian tới; xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.