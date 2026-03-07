Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Các ứng cử viên ĐBQH hứa đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Đak Sơmei, Kon Gang và KDang. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Đơn vị bầu cử số 5 có các ứng cử viên, gồm: bà Nguyễn Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội; bà Lưu Huệ Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường An Bình; Trung úy Đinh Văn Buôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lang.

ung-cu-vien-nguyen-thi-mai-phuong-phat-bieu-voi-cu-tri.jpg
Ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu trước cử tri. Ảnh: Minh Trung

Sau khi được đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI; đồng thời trình bày trước cử tri 3 xã Đak Sơmei, Kon Gang và KDang về chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa mới.

Các ứng cử viên cam kết, trong suốt quá trình hoạt động sẽ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là người đại biểu dân cử. Luôn lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp, các phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Trong đó, có các lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: đồng hành và triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH trong vùng đồng bào DTTS; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; siết chặt kiểm soát chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp.

cu-tri-xa-kon-gang-dong-gop-y-kien-voi-cac-ung-cu-vien-dbqh-khoa-xvi.jpg
Cử tri xã Kon Gang đóng góp ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: Minh Trung

Cùng với việc đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 3 xã mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính quyền cơ sở tới Quốc hội.

Trong đó, bố trí nguồn vốn phù hợp để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện - đường - trường - trạm; có chính sách ưu đãi thu hút cán bộ về công tác tại cơ sở; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân; đầu tư xây dựng trường học bán trú tại địa bàn đặc biệt khó khăn; sớm ban hành chính sách tiền lương mới, tăng chế độ phụ cấp nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công tác tại cơ sở.

quang-canh-buoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-kdang.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã KDang. Ảnh: Minh Trung

Thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Mai Phương trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến mà cử tri gửi gắm. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa mới, các ứng cử viên sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt các chương trình hành động đã cam kết với cử tri.

Cùng với đó, luôn gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và hành động thiết thực để truyền tải, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các hoạt động của Quốc hội thời gian tới; xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Chư Păh, Ia Phí, Ia Ly, Ia Khươl và phường Thống Nhất.

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 phường phía Đông tỉnh gồm: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Nam.

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi này, kèm theo định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 với bà con cử tri các khu phố 1,2,3,4 (phường Quy Nhơn Đông).

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 6 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Trần Cang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị số 13 đã cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Rsai và Uar. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã đảo Nhơn Châu

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu.

Nhấn nút phát động Cuộc thi chính luận.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hội Phú và xã Chư Păh ngày 5-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu 2 địa phương cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Nhơn Tây

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Nhơn Tây

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã An Nhơn Tây.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tuy Phước và Quy Nhơn Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc.

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 4-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại 4 xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường và Kim Sơn. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

null