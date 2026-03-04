Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định trách nhiệm trước cử tri

(GLO)- Ngày 3-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp tục tiếp xúc cử tri các phường Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn và xã Ân Hảo. Tại hội nghị, ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, khẳng định sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 có: bà Bành Thị Xuân Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; ông Trần Kim Kha - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Mai Thúy Kiều - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBND xã Ân Tường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ân Tường; bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5, Phó Chính ủy Quân khu 5.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai. Ảnh: X.Đ

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đóng góp vào việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trình bày chương trình hành động. Ảnh: X.Đ

Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc sẽ tăng cường giám sát thực thi pháp luật tại địa phương; phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan chức năng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trọng tâm hành động tập trung vào thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khai thác tiềm năng du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng, đất đai và thủ tục hành chính.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu quan tâm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân theo hướng công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trước cử tri; tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nhằm tránh thất thoát, lãng phí; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri phường Hoài Nhơn Nam nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: X.Đ

Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cử tri; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện chương trình hành động và nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được tín nhiệm bầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.