Hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ quan nhà nước trước ngày 30-6

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường hoàn thành việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH trước ngày 30-6-2026.

Đó là nội dung tại Công văn số 5436/BCĐ vừa được Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Gia Lai ban hành nhằm triển khai thực hiện Luật PCCC và CNCH năm 2024, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh về xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu PCCC, truyền tin báo cháy và ứng dụng “Báo cháy 114”.

Một hệ thống báo cháy được thiết kế dựa trên các cảm biến khói, nhiệt, khí… Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tín hiệu cảnh báo sẽ được phát ra ngay lập tức. Ảnh minh họa

Theo yêu cầu, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trang bị, duy trì hoạt động thiết bị truyền tin báo cháy và cập nhật đầy đủ dữ liệu về PCCC và CNCH đối với trụ sở làm việc. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thời hạn hoàn thành việc lắp đặt và kết nối hệ thống trước ngày 1-7-2027.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên thiết bị di động để kịp thời tiếp nhận, phản ánh thông tin cháy, nổ, tai nạn và sự cố.

Công an tỉnh được giao chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy đúng quy định; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC kết nối hệ thống truyền tin báo cháy với cơ sở dữ liệu PCCC.

Mục tiêu đến ngày 1-7-2027, 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc trang bị và kết nối hệ thống truyền tin báo cháy sự cố.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

Phấn đấu đến ngày 30-6-2026 mỗi hộ gia đình có ít nhất một người sử dụng ứng dụng này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh (thông qua Công an tỉnh) trước ngày 30-6-2026 để tổng hợp, theo dõi theo quy định.

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Thời sự

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu tại phiên khai mạc tối 29-5 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

Thời sự

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Thời sự

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

