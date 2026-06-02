Hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ quan nhà nước trước ngày 30-6

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường hoàn thành việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH trước ngày 30-6-2026.

Đó là nội dung tại Công văn số 5436/BCĐ vừa được Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Gia Lai ban hành nhằm triển khai thực hiện Luật PCCC và CNCH năm 2024, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh về xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu PCCC, truyền tin báo cháy và ứng dụng “Báo cháy 114”.

Một hệ thống báo cháy được thiết kế dựa trên các cảm biến khói, nhiệt, khí… Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tín hiệu cảnh báo sẽ được phát ra ngay lập tức. Ảnh minh họa

Theo yêu cầu, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trang bị, duy trì hoạt động thiết bị truyền tin báo cháy và cập nhật đầy đủ dữ liệu về PCCC và CNCH đối với trụ sở làm việc. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thời hạn hoàn thành việc lắp đặt và kết nối hệ thống trước ngày 1-7-2027.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên thiết bị di động để kịp thời tiếp nhận, phản ánh thông tin cháy, nổ, tai nạn và sự cố.

Công an tỉnh được giao chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy đúng quy định; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC kết nối hệ thống truyền tin báo cháy với cơ sở dữ liệu PCCC.

Mục tiêu đến ngày 1-7-2027, 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc trang bị và kết nối hệ thống truyền tin báo cháy sự cố.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

Phấn đấu đến ngày 30-6-2026 mỗi hộ gia đình có ít nhất một người sử dụng ứng dụng này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh (thông qua Công an tỉnh) trước ngày 30-6-2026 để tổng hợp, theo dõi theo quy định.