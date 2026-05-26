Quyết liệt xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Quy Nhơn Đông

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 26-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã họp với các sở, ngành liên quan và yêu cầu xử lý quyết liệt vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông).

Theo báo cáo của ngành Y tế, vụ việc được ghi nhận từ chiều 22-5, sau khi nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Phan Tuấn

Qua điều tra ban đầu, Công ty May Trung Nam đặt mua bánh mì phục vụ tăng ca vào chiều 22-5. Đến tối cùng ngày, nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị.

Ngoài số lượng bán cho Công ty này, trong ngày 22-5, cơ sở hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền khai báo đã tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm. Tính đến 6 giờ sáng 26-5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền là 89 trường hợp, trong đó đã có 10 bệnh nhân được xuất viện.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Phan Tuấn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã khẩn trương thành lập tổ điều tra, phối hợp địa phương xác minh vụ việc, rà soát tình hình bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh, điều tra yếu tố dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu phục vụ xét nghiệm.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh; tổ chức phân luồng, theo dõi sát các trường hợp có biểu hiện nặng, không để xảy ra chậm trễ trong tiếp nhận và điều trị.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Đồng thời, yêu cầu ngành Y tế tập trung cứu chữa bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe; phối hợp với công an, ngành chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm; rà soát, tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là các hàng quán thức ăn đường phố, cơ sở bán bánh mì, thức ăn chế biến sẵn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia 2026 được tổ chức tại Gia Lai, vì vậy, tỉnh quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp - thân thiện - mến khách; trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Thời sự

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thời sự

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

