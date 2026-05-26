Quyết liệt xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 26-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã họp với các sở, ngành liên quan và yêu cầu xử lý quyết liệt vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông).

Theo báo cáo của ngành Y tế, vụ việc được ghi nhận từ chiều 22-5, sau khi nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra ban đầu, Công ty May Trung Nam đặt mua bánh mì phục vụ tăng ca vào chiều 22-5. Đến tối cùng ngày, nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị.

Ngoài số lượng bán cho Công ty này, trong ngày 22-5, cơ sở hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền khai báo đã tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm. Tính đến 6 giờ sáng 26-5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền là 89 trường hợp, trong đó đã có 10 bệnh nhân được xuất viện.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã khẩn trương thành lập tổ điều tra, phối hợp địa phương xác minh vụ việc, rà soát tình hình bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh, điều tra yếu tố dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu phục vụ xét nghiệm.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh; tổ chức phân luồng, theo dõi sát các trường hợp có biểu hiện nặng, không để xảy ra chậm trễ trong tiếp nhận và điều trị.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Đồng thời, yêu cầu ngành Y tế tập trung cứu chữa bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe; phối hợp với công an, ngành chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm; rà soát, tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là các hàng quán thức ăn đường phố, cơ sở bán bánh mì, thức ăn chế biến sẵn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia 2026 được tổ chức tại Gia Lai, vì vậy, tỉnh quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp - thân thiện - mến khách; trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách.