Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao: 111 bệnh nhân đã xuất viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, đến trưa 1-9, đã có 111 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) xuất viện. Các trường hợp còn lại đang được chăm sóc điều trị, sức khỏe cơ bản ổn định.

Thống kê từ Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa, tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia (từ ngày 29 đến 30-8) là 151 người; trong đó, nhập viện điều trị tại Ayun Pa là 91 người, Phú Thiện là 60 người.

Địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là xã Ia Hiao với 123 trường hợp và rải rác tại các xã: Ia Sao, Ia Pa, Phú Thiện và phường Thống Nhất.

z6961049349395-718f9662c1ee278e6783adbe42c4709c.jpg
Đến trưa 1-9, đã có 111 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) xuất viện. Ảnh: CTV

Hiện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện còn 5 trường hợp và Trung tâm Y tế Ayun Pa còn 35 trường hợp tiếp tục theo dõi, điều trị. Sức khỏe các bệnh nhân đã hồi phục ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới.

Trong thời gian nằm viện, các bệnh nhân được cung cấp các suất ăn miễn phí. Bệnh nhân xuất viện được bố trí xe dịch vụ miễn phí về tận nhà. Ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng-tránh ngộ độc thực phẩm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Thời sự quốc tế

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Thời sự trong nước

(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Thời sự quốc tế

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Nhiều hình ảnh đặc sắc, ấn tượng của tỉnh Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Nhiều hình ảnh đặc sắc, ấn tượng của tỉnh Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự - Sự kiện

(GLO)-Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc trọng thể.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

null