Vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao: 111 bệnh nhân đã xuất viện

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, đến trưa 1-9, đã có 111 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) xuất viện. Các trường hợp còn lại đang được chăm sóc điều trị, sức khỏe cơ bản ổn định.

Thống kê từ Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa, tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia (từ ngày 29 đến 30-8) là 151 người; trong đó, nhập viện điều trị tại Ayun Pa là 91 người, Phú Thiện là 60 người.

Địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là xã Ia Hiao với 123 trường hợp và rải rác tại các xã: Ia Sao, Ia Pa, Phú Thiện và phường Thống Nhất.

Hiện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện còn 5 trường hợp và Trung tâm Y tế Ayun Pa còn 35 trường hợp tiếp tục theo dõi, điều trị. Sức khỏe các bệnh nhân đã hồi phục ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới.

Trong thời gian nằm viện, các bệnh nhân được cung cấp các suất ăn miễn phí. Bệnh nhân xuất viện được bố trí xe dịch vụ miễn phí về tận nhà. Ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng-tránh ngộ độc thực phẩm.