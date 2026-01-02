Gia Lai quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà ở cho nhân dân trước ngày 15-1-2026

(GLO)- Ngày 2-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 01/CĐ-UBND về việc quyết tâm, nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 15-1-2026.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh tăng tốc, quyết liệt hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tinh thần Công điện số 01/CĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời gian, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân trước ngày 15-1-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, an toàn và chất lượng công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, hỗ trợ người dân khu vực phía Đông tỉnh Giq Lai sửa chữa, xây dựng lại nhà ở. Ảnh: ĐVCC

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo ngay về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước 14 giờ ngày 3-1-2026, nêu rõ nội dung, nhu cầu hỗ trợ; tuyệt đối không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do gì.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động huy động, điều tiết lực lượng hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn, tiến độ chậm, bảo đảm tiến độ chung của toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết; trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để được xem xét hỗ trợ kịp thời.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp xã và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lại nhà ở, ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh.