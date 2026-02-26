Gia Lai: Tưởng niệm 60 năm vụ thảm sát Bình An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện đã đến dự.

Cách đây 60 năm (từ ngày 3-1 đến 26-2-1966), tại xã Bình An, dưới sự chỉ huy của đế quốc Mỹ, chư hầu Nam Triều Tiên đã tổ chức nhiều đợt càn quét, đốt sạch nhà cửa, lúa gạo, trâu, bò và sát hại 1.004 đồng bào vô tội, chủ yếu là người già và trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ những đồng bào đã mất trong vụ thảm sát Bình An. Ảnh: V.P

Đặc biệt, vào ngày 26-2-1966, quân địch tập trung 380 người dân xã Bình An và các xã Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn cũ) và sát hại dã man, khiến người dân Bình An nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, cùng những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới vô cùng căm phẫn.

Với ý chí quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, quân và dân xã Bình An cũng như toàn tỉnh đã liên tục tiến công trên các chiến trường để đánh thắng quân xâm lược và bè lũ tay sai, góp phần giải phóng quê hương, đất nước vào mùa xuân năm 1975.

Tại lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những đồng bào đã mất; đồng tâm nhất trí đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo; tạo tiền đề vững chắc đưa xã Bình An vững bước trên con đường phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng.

Trước đó, vào chiều 25-2, xã Bình An đã tổ chức Lễ giỗ tập thể theo nghi thức truyền thống để tưởng nhớ những người dân vô tội đã ngã xuống trong vụ thảm sát Bình An cách đây 60 năm.