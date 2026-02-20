Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Di tích An Khê Trường thuộc Quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: X.Đ

Cùng dự còn có đồng chí Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự Lễ cúng Vua theo nghi thức truyền thống. Ảnh: X.Đ

Dưới tượng đài uy nghiêm, khí phách của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị anh hùng giải phóng dân tộc.

Tiếp đó, tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt - nơi thờ 3 anh em nhà Tây Sơn, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ của nghĩa quân nhà Tây Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương trước Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: X.Đ

Lễ dâng hoa, dâng hương và khấn cáo là dịp quan trọng nhằm tôn vinh công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời ôn lại truyền thống hào hùng, bách chiến bách thắng của nghĩa quân Tây Sơn.

Đây cũng là cơ hội để giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự cường cho thế hệ trẻ hôm nay; góp phần hun đúc tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: X.Đ

Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo - một trong những điểm đến tiêu biểu về văn hóa và du lịch lịch sử của tỉnh Gia Lai, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.