Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đại diện Thường trực Đảng ủy xã Ia Dom.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) khảo sát điểm quy hoạch Khu Dịch vụ và đô thị, Khu Công nghiệp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Sau khi kiểm tra tại điểm quy hoạch Khu Dịch vụ và đô thị, Khu Công nghiệp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch phân khu 1 đô thị Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tỷ lệ 1/2000 làm định hướng triển khai các cấp độ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư.

Đồng thời, lập các quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị dịch vụ thuộc Khu trung tâm; Khu phi thuế quan; Khu cảng cạn để thu hút đầu tư, nhất là các dự án nhà máy chế biến sâu; dự án xây dựng kho lạnh, bảo quản nông sản, hàng hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (giữa) kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Kiểm tra tình hình xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; quy mô thương mại biên giới còn nhỏ, thiếu tính ổn định.

Do đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cần có các giải pháp đột phá để phát triển nơi này trở thành cửa khẩu có hoạt động giao thương nhộn nhịp; đẩy mạnh các dịch vụ logistics cửa khẩu; khẩn trương đưa vào vận hành nền tảng cửa khẩu số.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cần triển khai thực hiện nghiêm, toàn diện các mặt công tác; nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; hoạt động xuất nhập cảnh.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác ngoại giao, kết nghĩa với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn; phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn trong công tác chuyển đổi số để tạo thuận lợi trong quản lý xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Đặc biệt, Đồn cần phối hợp với nước bạn làm tốt công tác phân giới cắm mốc; quản lý biên giới, phòng - chống các loại tội phạm như: ma túy, buôn lậu, vượt biên trái phép.

Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất là làm sao cho nhân dân hai bên biên giới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; các tiềm năng của khu vực biên giới được khai thác hiệu quả; kinh tế vùng biên phát triển.