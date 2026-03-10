Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại Ia Pnôn và Ia Dom

(GLO)- Sáng 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 2 xã Ia Pnôn, Ia Dom.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đại diện Thường trực Đảng ủy 2 xã Ia Pnôn, Ia Dom.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Pnôn. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công trình tại xã Ia Pnôn có tổng mức đầu tư 233,9 tỷ đồng; chi phí xây dựng 197,9 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất hơn 7 ha, gồm 34 lớp học (tiểu học 21 lớp, THCS 13 lớp).

Các hạng mục công trình nhà công vụ giáo viên, nhà ở nội trú, nhà ăn… đảm bảo cho việc ăn, ở nội trú, bán trú của học sinh. Hiện công trình đã triển khai thi công 13/13 hạng mục chính.

Thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Pnôn. Ảnh: Hà Duy

Công trình tại xã Ia Dom có tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng; chi phí xây dựng 171,7 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất 6,81 ha, gồm 36 lớp (tiểu học 24 lớp; THCS 12 lớp).

Cùng với đó là các hạng mục công trình nhà công vụ giáo viên, nhà ở nội trú, nhà ăn; đồng thời, đầu tư đường giao thông kết nối từ quốc lộ 19 đến cổng trường với chiều dài khoảng 400 m, kết cấu đường bê tông xi măng. Hiện công trình này đã triển khai thi công 11/13 hạng mục chính.

Qua kiểm tra thực tế tại 2 xã, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu trong việc tập trung thi công các công trình nhằm đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho đơn vị thi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Pnôn. Ảnh: Hà Duy

Qua nghe báo cáo và nắm bắt thực tế thi công các công trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cơ bản thống nhất với thiết kế tổng thể của các công trình; đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công trình.

Ngoài tập trung cho những hạng mục chính phục vụ học tập, ăn ở, các công trình cần được bổ sung thêm hạng mục phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi dành cho học sinh; phương án xử lý rác thải; quan tâm bố trí quỹ đất để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác.

Nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt xanh - sạch - đẹp cho học sinh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, triển khai trồng cây xanh chắn gió, chắn bụi bao quanh khuôn viên trường.

Đồng chí Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Đây là các trường dành cho con em vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới nên cần đặc biệt lưu ý đến việc đầu tư trang-thiết bị dành cho hoạt động ngoại khóa, giảng dạy, lưu giữ văn hóa truyền thống, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng.

Cùng với đó, nghiên cứu đưa vào quy hoạch khu vực trường 1 khu nhà dành cho phụ huynh đến thăm con em có thể ở lại, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho đơn vị thi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Đối với những khó khăn về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng phục vụ thi công, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Công Thương và Sở Xây dựng phối hợp giải quyết, chốt giá với các đơn vị cung cấp, đảm bảo đủ vật liệu thi công công trình.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng các phần quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công.