Học sinh Gia Lai giành 4 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán học TIMO 2026

(GLO)- Tại vòng chung kết quốc tế kỳ thi Olympic Toán học TIMO 2026 vừa được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (tỉnh Gia Lai) đạt thành tích cao với 100% thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 huy chương vàng.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt giành 4 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán học TIMO 2026 tổ chức ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: ĐVCC

4 học sinh giành huy chương vàng gồm: Trần Thiện Quang (lớp 6A1), Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi (lớp 6A2), Đào Ngọc Phúc (lớp 7A5) và Trịnh Hoàng Huy (lớp 7A5).

Ngoài ra, đoàn học sinh của trường còn giành 6 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích. Trong đó, huy chương bạc thuộc về các em: Trần Xuân Anh (lớp 4A2), Hoàng Minh Huy (lớp 5A1), Đặng Dương Thảo Ngân, Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Bùi Hoàng Long, Nguyễn Viết Hoàng Đức (cùng lớp 7A5).

Huy chương đồng được trao cho các em: Đặng Nguyễn Gia Huy (lớp 6A1), Phạm Tuấn Khoa (lớp 5A3), Phạm Hà Linh (lớp 4A3), Nguyễn Trần Bảo Long (lớp 3A3) và Lê Trọng Tấn (lớp 2A3).

8 học sinh đạt giải khuyến khích gồm: Trương Minh Bảo Ngọc (lớp 2A2), Nguyễn Phương Nhã Đan (lớp 3A1), Hàng Nhật Phan, Dương Thục Oanh (lớp 3A2), Dương Triệu Khánh (lớp 3A3), Đặng Lê Bảo Ngân (lớp 4A2), Nguyễn Đăng Quang (lớp 4A3) và Trần Phương Yến Nhi (lớp 7A5).

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO là sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, thu hút thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Thành tích của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh của học sinh trên đấu trường trí tuệ quốc tế mà còn góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.