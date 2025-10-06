Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt quyên góp hơn 156 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

(GLO)- Sáng 6-10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả của bão số 10 với chủ đề “Kết nối trái tim-San sẻ nghĩa tình”.

truong-tieu-hoc-thcs-va-thpt-sao-viet-quyen-gop-ho-tro-dong-bao-bi-thiet-hai-do-bao-so-10.jpg
Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt gửi gắm tình cảm đến người dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Ảnh: H.H

Sau buổi phát động, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt đã tiếp nhận được 156.695.000 đồng. Đây là tấm lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh toàn trường chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố ở miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Toàn bộ số tiền được nhà trường chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời gửi đến người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua hoạt động này, nhà trường muốn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách" trong giáo viên, học sinh và phụ huynh.

