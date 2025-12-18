Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

QUANG TRƯƠNG
(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

Tham gia chương trình có hơn 1.350 học sinh thuộc 3 khối 10, 11, 12. Đây là dịp để học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử một cách sinh động, qua đó bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tham quan Bảo tàng Tây Nguyên, nghe hướng dẫn viên ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của các hiện vật, hình ảnh và những chiến công tiêu biểu qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, học sinh còn giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 thông qua các hoạt động biểu diễn văn nghệ, trình diễn đội hình đội ngũ và hùng biện với các chủ đề “Giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”, “Học tập lối sống kỷ luật của chú bộ đội”.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, nhà trường không chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào dân tộc cho học sinh mà còn giúp các em nhận thức rõ hơn giá trị của kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm công dân, những hành trang quan trọng trên con đường học tập và trưởng thành.

