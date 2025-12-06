Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà, khám bệnh cho người dân vùng lũ xã Ngô Mây

BẢO LONG
(GLO)- Chiều 6-12, Viện Y học cổ truyền Quân đội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 13 và nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571-2014 tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ngô Mây chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Xuân Phong-Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; các y-bác sĩ của Viện Y học cổ truyền Quân đội và Bệnh viện Quân y 13.

z7298704676263-c83d571256be7a62ad12ca95ba47ad32.jpg
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng trao tặng quà cho người dân vùng lũ xã Ngô Mây. Ảnh: Bảo Long

Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn mà người dân xã Ngô Mây đang gặp phải sau bão lũ; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, mong bà con sớm ổn định cuộc sống và khắc phục thiệt hại để trở lại sinh hoạt bình thường.

z7299153056486-a4c17795733c51dd189497253daa8550.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 siêu âm miễn phí cho người dân vùng lũ xã Ngô Mây. Ảnh: Bảo Long

Trong chương trình, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Quân y 13 và nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571-2014 đã trao 150 suất quà hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Dịp này, các y bác sĩ của Viện Y học cổ truyền Quân đội và Bệnh viện Quân y 13 tổ chức khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, chẩn đoán các bệnh cơ xương khớp, hô hấp, tiêu hóa; đo huyết áp, siêu âm và cấp phát thuốc điều trị cho người bệnh. Tổng cộng có khoảng 500 người dân được khám, tư vấn và nhận thuốc miễn phí. Đoàn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động khám-chữa bệnh trong 2 ngày 6 và 7-12.

z7299150762207-6224748df021f17b250ea59de626ddb6.jpg
Bác sĩ Viện y học Cổ truyền Quân đội khám bệnh cho người dân vùng lũ xã Ngô Mây. Ảnh: Bảo Long
null