Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị đánh hội đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 2-12, ông Phạm Thế Tâm-Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng báo cáo làm rõ vụ một học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong khuôn viên nhà trường.

Trước đó, tối 1-12, chị D. là mẹ của nữ sinh T. (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất) đã đăng tải lên mạng xã hội 1 đoạn video gần 2 phút ghi lại sự việc con gái mình bị một nhóm học sinh mặc áo đồng phục Trường THCS Tôn Đức Thắng bao vây trong nhà thi đấu thể thao của trường vào ngày 28-11.

chau-t-da-bi-cac-ban-danh-hoi-dong-ngay-trong-khuon-vien-nha-truong-anh-chup-man-hinh.jpg
Cháu T. đã bị các bạn đánh hội đồng ngay trong khuôn viên nhà trường. Ảnh chụp màn hình

Trong video này, em T. đứng 1 mình giữa nhiều học sinh khác có lời lẽ khiêu khích. Một số bạn nam trong video đã có lời lẽ, hành động cổ xúy để các bạn nữ đánh nhau.

Sau đó, một nữ sinh đã lao vào túm tóc, đánh vào đầu rồi vật em T. xuống sàn nhà. Một nữ sinh khác dùng chân đạp nhiều cái vào đầu của em T. dù em đang trong tình trạng không thể phản kháng.

Đáng nói, trước sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng như trên trong khuôn viên nhà trường, song không hề thấy sự có mặt của giáo viên, thậm chí các học sinh xung quanh không có dấu hiệu ngăn cản.

Cháu T. bị 2 nữ sinh khác lao vào đánh tới tấp. Clip: CTV

Bên cạnh đó, chị D. cho biết, con mình đã nhiều lần bị các bạn bạo hành về thể xác cũng như tinh thần, song không được giải quyết thỏa đáng.

Theo ông Tâm, UBND phường đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng báo cáo làm rõ sự việc; sau đó sẽ có chỉ đạo theo hướng xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho các em học sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm.

AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm có ứng dụng AI để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

Thời sự

(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà các gia đình, học sinh và đơn vị trường học bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua ở địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Bắc, Vân Canh.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

null