Gia Lai: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị đánh hội đồng

(GLO)- Sáng 2-12, ông Phạm Thế Tâm-Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng báo cáo làm rõ vụ một học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong khuôn viên nhà trường.

Trước đó, tối 1-12, chị D. là mẹ của nữ sinh T. (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất) đã đăng tải lên mạng xã hội 1 đoạn video gần 2 phút ghi lại sự việc con gái mình bị một nhóm học sinh mặc áo đồng phục Trường THCS Tôn Đức Thắng bao vây trong nhà thi đấu thể thao của trường vào ngày 28-11.

Cháu T. đã bị các bạn đánh hội đồng ngay trong khuôn viên nhà trường. Ảnh chụp màn hình

Trong video này, em T. đứng 1 mình giữa nhiều học sinh khác có lời lẽ khiêu khích. Một số bạn nam trong video đã có lời lẽ, hành động cổ xúy để các bạn nữ đánh nhau.

Sau đó, một nữ sinh đã lao vào túm tóc, đánh vào đầu rồi vật em T. xuống sàn nhà. Một nữ sinh khác dùng chân đạp nhiều cái vào đầu của em T. dù em đang trong tình trạng không thể phản kháng.

Đáng nói, trước sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng như trên trong khuôn viên nhà trường, song không hề thấy sự có mặt của giáo viên, thậm chí các học sinh xung quanh không có dấu hiệu ngăn cản.

Cháu T. bị 2 nữ sinh khác lao vào đánh tới tấp. Clip: CTV

Bên cạnh đó, chị D. cho biết, con mình đã nhiều lần bị các bạn bạo hành về thể xác cũng như tinh thần, song không được giải quyết thỏa đáng.

Theo ông Tâm, UBND phường đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng báo cáo làm rõ sự việc; sau đó sẽ có chỉ đạo theo hướng xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho các em học sinh.