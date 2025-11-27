Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường

(GLO)- Ngày 27-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ.

Cụ thể, UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, với cường độ khi vào đất liền vẫn đạt trên cấp 10, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Sau bão số 13 đổ bộ, hiện địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão; đánh giá tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 do bão số 13 tại 65 xã, phường.

Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, từ ngày 16-11 đến ngày 20-11-2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa hơn 900 mm. Riêng trong 2 ngày, từ ngày 18-11 đến ngày 19-11, lượng mưa trung bình là 215 mm, phổ biến từ 200 – 500 mm, cá biệt có nơi trên 500 mm như: Hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) 846 mm, Canh Hòa (xã Vân Canh) 817 mm, hồ Long Mỹ (Quy Nhơn Tây) 791 mm, Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) 640 mm, cầu sông Đinh (xã An Lão) 593 mm, An Toàn (xã An Toàn) 560 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại về người, tài sản, công trình giao thông, đê điều và hoạt động sản xuất tại các địa phương khu vực phía Đông và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Mưa lớn trên diện rộng, làm mực nước sông Ba, sông Kôn, sông Hà Thanh tăng nhanh, xuất hiện lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 3.

Công tác khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng đã khiến nhiều nhà dân (đã bị hư hại trong bão 13) sập đổ, tốc mái, sập tường, nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông và hệ thống điện bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân.

Thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 15 giờ ngày 26-11: 5 người chết, 11 người bị thương (trong đó do bão số 13: 02 người chết, 08 người bị thương; đợt mưa lũ: 03 người chết, 03 người bị thương); hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Công tác vệ sinh trường lớp được khẩn trương tiến hành ngay sau khi lũ rút. Ảnh: P.V

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi,... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng). Các địa phương vẫn đang thống kê, xác mình về thiệt hại.

UBND tỉnh xác định tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục khẩn cấp các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình do thiên tai. Rà soát, tổng hợp các công trình cấp bách ưu tiên thực hiện ngay để bảo đảm an toàn, nhất là các công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng quan trọng.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tiếp tục duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp; phối hợp giúp đỡ Nhân dân xử lý, cải thiện môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ.

Sở Y tế cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện vệ sinh môi trường một cách kịp thời; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời nguy cơ bùng phát dịch sau mưa lũ. Đảm bảo đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế phục vụ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào ổn định sản xuất và môi trường nông thôn giám sát chất lượng môi trường sau bão, lũ; hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau thiên tai; triển khai giải pháp cấp bách đảm bảo nguồn nước sạch nông thôn; cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại các khu vực còn tiềm ẩn nguy hiểm. Tham mưu việc xử lý khẩn cấp sự cố các công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng thủy lợi do thiên tai gây ra, theo dõi tình hình để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những nội dung theo thẩm quyền. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định…

Ngành Y tế khẩn trương hỗ trợ hóa chất để người dân vệ sinh môi trường sau lũ. Ảnh: P.V

Sở Xây dựng khẩn trương khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng, rà soát, đánh giá tình trạng công trình hạ tầng giao thông; chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông; hướng dẫn địa phương xử lý các công trình bị hư hỏng, đảm bảo an toàn.

Sở Công Thương có trách nhiệm đảm bảo ổn định thị trường và năng lượng duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xăng dầu phục vụ nhu cầu người dân; kiểm soát giá cả, chống đầu cơ. Khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện, duy trì ổn định cung cấp điện cho sinh hoạt.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần ưu tiên cho việc sớm đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường. Kiểm tra, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học. Bảo vệ trang thiết bị, đồ dùng học tập khỏi thiệt hại. Tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại trường học.

Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai. Tham mưu huy động nguồn vốn từ trung ương và địa phương.

Báo và Phát thanh và truyền hình Gia Lai và các cơ quan báo chí tăng cường: - Tuyên truyền kịp thời chính xác thông tin về tình hình thiên tai. Hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và khắc phục hậu quả cho người dân. Tuyên truyền, lan tỏa những gương điển hình tốt, tích cực.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giám sát việc phân bổ, sử dụng nguồn lực hỗ trợ công khai, minh bạch.

Các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường; tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau thiên tai; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh để tổng hợp báo cáo.