Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm và động viên lực lượng xây dựng nhà cho người dân

(GLO)- Chiều 31-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập nhà do thiên tai tại xã Canh Vinh.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã kiểm tra tiến độ thi công, thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở bị hư hại do bão lũ.

Đến nay, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc sửa chữa 8 căn nhà bị hư hỏng nặng; đồng thời đang xây dựng mới căn nhà cho bà Trần Thị Nở (ở thôn Tăng Lợi) với diện tích hơn 60 m2, đạt trên 80% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-1.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ phải sang) tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh xây dựng cho các hộ dân ở xã Canh Vinh. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, lực lượng Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa phải) trao quà cho gia đình bà Trần Thị Nở. Ảnh: Bảo Long

Trước đó, tại trụ sở UBND xã Canh Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã gặp mặt, trao quà cho 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở bị hư hỏng đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và dân quân địa phương hỗ trợ sửa chữa, ổn định cuộc sống.