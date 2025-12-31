Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm và động viên lực lượng xây dựng nhà cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 31-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập nhà do thiên tai tại xã Canh Vinh.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã kiểm tra tiến độ thi công, thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở bị hư hại do bão lũ.

Đến nay, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc sửa chữa 8 căn nhà bị hư hỏng nặng; đồng thời đang xây dựng mới căn nhà cho bà Trần Thị Nở (ở thôn Tăng Lợi) với diện tích hơn 60 m2, đạt trên 80% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-1.

z7384856536846-7e6f1964235e978d8da324c8cec97b23.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ phải sang) tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh xây dựng cho các hộ dân ở xã Canh Vinh. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, lực lượng Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

z7384850028169-ee3a1d2d69740b1b5952b00a3da953c2.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa phải) trao quà cho gia đình bà Trần Thị Nở. Ảnh: Bảo Long

Trước đó, tại trụ sở UBND xã Canh Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã gặp mặt, trao quà cho 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở bị hư hỏng đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và dân quân địa phương hỗ trợ sửa chữa, ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hệ thống chính trị cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng.

Hệ thống chính trị cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.

Cùng đếm ngược chờ đón đêm Gia Lai Countdown 2026

Cùng đếm ngược chờ đón đêm Gia Lai Countdown 2026

Thời sự

(GLO)- Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu Quy Nhơn và Pleiku vào tối 31-12, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tin, khát vọng của người dân Gia Lai trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng.

Gia Lai: Đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026.

Gia Lai dự kiến đăng cai tổ chức vòng loại Race to Legends

Thời sự

(GLO)- Chiều 26-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch Công ty Cổ phần The Golf House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Race to Legends trong khuôn khổ chuỗi sự kiện golf quốc tế Vietnam Legends Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai.

Hành động đột phá và lan tỏa kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hành động đột phá, lan tỏa kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-12, tại trụ sở Trung ương Đảng (TP Hà Nội), Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hợp tác tạo đột phá về chuyển đổi số và kinh tế số.

Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hợp tác tạo đột phá về chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Chiều 24-12, UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc đưa công nghệ cao và tri thức chuyên gia vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null