Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), chiều 22-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Bộ CHQS tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng - chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong 2 đợt bão lũ vừa qua, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân mong muốn, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.