Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

BẢO LONG
(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), chiều 22-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Bộ CHQS tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1w3a8240.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng - chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong 2 đợt bão lũ vừa qua, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân mong muốn, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

Chính trị

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

