Gia Lai rộn ràng ngày hội tòng quân

(GLO)- Trong sắc xuân rộn ràng, sáng 4-3, gần 5.700 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Xen trong những cái ôm bịn rịn là niềm tự hào, là khát vọng cống hiến thôi thúc tuổi trẻ tỉnh nhà quyết tâm rèn luyện, tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng.

Lễ giao, nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 14 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm giao quân, buổi lễ diễn ra trang trọng, vui tươi, ý nghĩa; có nhiều nụ cười của lòng tự hào, kiêu hãnh khi khoác lên mình màu áo lính, xen lẫn những bồi hồi, xúc động và niềm tin ngày về sẽ rắn rỏi, trưởng thành hơn.

Đến nơi khó, nhận điều hay

Đó cũng là tâm sự chung của nhiều thanh niên (TN) trong Ngày hội tòng quân năm nay. Với Ksor Thuân (18 tuổi, xã Ia Chía), quyết định tình nguyện nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là khát vọng được thử thách bản thân ở môi trường khó khăn hơn. Tốt nghiệp THPT, Thuân viết đơn xung phong và được biên chế về Bộ đội Biên phòng tỉnh. “Tôi muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, nơi tính kỷ luật và tinh thần đồng đội luôn đặt lên hàng đầu”, Thuân khẳng khái nói.

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Anh Tuấn

Còn TN Trần Văn Sự (18 tuổi, xã Phù Cát) xem việc nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, mà còn là cơ hội để học hỏi, rèn luyện và sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và quê hương. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân ngũ, Sự sớm nuôi dưỡng ước mơ khoác lên mình màu áo lính. “Tôi tự hào khi được tiếp bước truyền thống của gia đình. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh hơn và làm tròn trách nhiệm của một công dân”, Sự chia sẻ.

Thanh niên Hà Gia Huy tin tưởng rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tạm xa giảng đường và bạn bè để khoác lên mình màu áo lính, TN Hà Gia Huy (18 tuổi, xã Ia Hrung) không giấu được những cảm xúc đan xen trước giờ lên đường. Huy bày tỏ: “Tôi cũng có chút bồn chồn khi rời xa gia đình, nhưng trong lòng rất tự hào và háo hức. Tuổi trẻ thì ngại gì thử thách. Tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành, sống kỷ luật và bản lĩnh hơn”.

Gia đình bà Lê Thị Tích tin tưởng TN Nguyễn Lê Thành sẽ noi gương anh trai, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Giữa dòng người đông kín tại lễ giao, nhận quân, bà Lê Thị Tích (phường Quy Nhơn Đông) nắm chặt tay con trai Nguyễn Lê Thành trước giờ lên đường. Mới trước Tết, gia đình bà còn đón người con trai lớn hoàn thành nghĩa vụ trở về, nay lại tiếp tục động viên người con thứ hai khoác ba lô nhập ngũ. “Làm mẹ thì ai cũng thương, cũng nhớ con. Nhưng tôi tự hào vì cả hai anh em đều ý thức được trách nhiệm với Tổ quốc. Thấy anh trưởng thành hơn sau thời gian trong quân ngũ, tôi càng tin môi trường quân đội sẽ rèn giũa cháu Thành nên người. Gia đình chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bà Tích xúc động chia sẻ.

Giao quân trang trọng, ý nghĩa, hoàn thành 100% chỉ tiêu

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Lễ giao, nhận quân được tổ chức đồng loạt tại 14 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực từ 1 đến 5 mỗi đơn vị tổ chức 2 điểm, riêng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông tổ chức giao, nhận quân tại 4 địa điểm.

Thanh niên hào hứng, rạng rỡ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Lễ giao, nhận quân tại các địa điểm được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, bảo đảm an toàn. Trong nền nhạc hào hùng, Quốc kỳ tung bay giữa sắc xuân rộn ràng, từng tân binh chỉnh tề quân phục, vững vàng bước qua cầu vinh quang, chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội và Công an.

Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, động viên TN lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Phúc

Ghi nhận tại Quảng trường phường Bồng Sơn, 631 TN đến từ 16 xã, phường thuộc khu vực Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão đã phấn khởi lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Nhờ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển quân, chất lượng tân binh năm nay được nâng lên rõ rệt; nhiều TN tình nguyện viết đơn xung phong, có trình độ học vấn và sức khỏe tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng.

Thanh niên các xã phía Tây tỉnh bước qua cầu vinh quang, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ở điểm giao, nhận quân số 2 (sân Vận động xã Ia Grai), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất đã tổ chức giao 369 TN của 10 xã ở khu vực phía Tây tỉnh lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đúng thời gian quy định.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, động viên TN phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vững bước vào môi trường quân ngũ. Ảnh: Anh Tuấn

Theo Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh), đến 7 giờ 50 phút ngày 4-3, 100% địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác giao, nhận quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu và đúng thời gian quy định. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá cao các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực cùng các địa phương đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức lễ giao quân trang nghiêm, an toàn, với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ.

Tuổi trẻ tỉnh nhà vững vàng, tự tin trong ngày hội tòng quân. Ảnh: Thành Phúc

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh nhìn nhận: Công tác tuyển quân năm nay được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Việc tuyển chọn được thực hiện khách quan, công khai. Đồng thời, chất lượng tân binh được nâng lên toàn diện; các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đều cao hơn so với năm trước.

Chu đáo tiếp nhận chiến sĩ mới

Rời điểm giao quân, các tân binh nhanh chóng được đưa về các đơn vị trong không khí phấn khởi, trật tự và an toàn. Tại Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh), những chiến sĩ mới được cán bộ, chỉ huy Trung đoàn đón tiếp ân cần, hướng dẫn ổn định nơi ăn ở, biên chế về các đại đội. Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, đơn vị tổ chức gặp mặt, quán triệt nhiệm vụ, phổ biến nội quy, quy định và kế hoạch huấn luyện thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh kiểm tra hồ sơ, thủ tục tiếp nhận chiến sĩ mới tại Trung đoàn bộ binh 739. Ảnh: Đức Dũng

Không khí doanh trại rộn ràng nhưng nền nếp; xen lẫn sự bỡ ngỡ ban đầu là ánh mắt háo hức của những chàng trai trẻ khi chính thức bắt đầu chặng đường rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Tân binh Nguyễn Hoàng Phúc (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ tôi cũng có chút lo lắng vì môi trường hoàn toàn mới. Nhưng khi về đến đơn vị, được các chỉ huy, cán bộ đón tiếp chu đáo, hỏi han, hướng dẫn từng việc nhỏ, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Không khí ở đây nghiêm túc nhưng rất tình cảm, giúp chúng tôi tự tin bắt đầu chặng đường rèn luyện phía trước”.

Chiến sĩ mới hân hoan về Trung đoàn bộ binh 739, bắt đầu chặng đường rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Ảnh: Đức Dũng

Theo Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 739, để tiếp nhận và huấn luyện 342 chiến sĩ mới, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các mặt công tác từ hệ thống sổ sách đến giáo án, bài giảng. Cùng với đó, Trung đoàn đã đầu tư kinh phí làm mới, củng cố, sửa chữa thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện đúng, đủ và đồng bộ.

Sự quan tâm, đón tiếp chu đáo, gần gũi của cán bộ các đơn vị quân đội sẽ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

“Chúng tôi xác định công tác tiếp nhận chiến sĩ mới không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm tình cảm. Ngay từ ngày đầu về đơn vị, cán bộ các cấp phải gần gũi, nắm bắt tâm tư, tạo môi trường đoàn kết, để mỗi chiến sĩ cảm nhận đơn vị thực sự là ngôi nhà chung, yên tâm gắn bó, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Trung cho biết thêm.

Tiếp nhận chiến sĩ mới ở Sư đoàn 31 (đóng ở xã Tuy Phước Tây). Ảnh: Hồng Phúc

Trung tá Phạm Văn Chung - Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 34) - đơn vị nhận quân của tỉnh bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao chất lượng TN nhập ngũ năm nay của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt; đồng thời tin tưởng các chiến sĩ mới sẽ nhanh chóng hòa nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ”.

Năm 2026, toàn tỉnh có 4.950 TN lên đường thực hiện Nghĩa vụ quân sự; 747 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân của tỉnh gồm: 11 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; 3 đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh. Thanh niên Gia Lai lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Hồng Phúc Về chất lượng TN trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2026, sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 55,6% trên tổng số TN trúng tuyển; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 13,4%; đảng viên đạt 1,1%; có 1.438 TN tình nguyện nhập ngũ, chiếm 27,6%.