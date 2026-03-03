Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị tại 20 khu vực bỏ phiếu

ĐỖ HẰNG

(GLO)- Chiều 3-3, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng - cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại 20 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua kiểm tra cho thấy, các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định. Cơ sở vật chất được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; công tác trang trí khánh tiết, bố trí bàn ghế, hòm phiếu đảm bảo theo quy định. Hoạt động tuyên truyền được tăng cường, tạo không khí phấn khởi, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

glo-dien-hong-bau-cu-3.jpg

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Đoàn Hữu Dũng yêu cầu các Tổ bầu cửtiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, kịp thời điều chỉnh những sai sót (nếu có); tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Đồng thời, cần bố trí khu vực đậu, đỗ xe hợp lý, tổ chức phân luồng giao thông phù hợp nhằm tránh ùn tắc trong ngày bầu cử.

glo-dien-hong-bau-cu-2.jpg

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phải chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy; chuẩn bị đầy đủ phương tiện và phương án xử lý tình huống; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan tại các điểm bỏ phiếu. Các bộ phận được yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, góp phần tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn phường Diên Hồng diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

