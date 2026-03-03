Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri địa phương và Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 3-3, các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri ở các địa bàn ứng cử gồm: phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Tây và Trường Đại học Quy Nhơn để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai và các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc với cử tri Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Phi Long

Tại các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo đến cử tri về lý lịch, quá trình công tác của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, gồm: ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Huỳnh Thị Hoa Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trịnh Bảo Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh và ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trình bày chương trình hành động. Ảnh: Đức Hải

Tiếp đó, từng ứng cử viên đã thông qua chương trình hành động của mình, bày tỏ niềm vinh dự khi được các cấp, ngành và nhân dân tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Các ứng cử viên khẳng định, khi được bầu làm ĐBQH sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện tiếng nói của cử tri, của nhân dân trước nghị trường để cùng với Quốc hội quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các ứng cử viên cũng thông tin đến cử tri những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới như: khai thác tiềm năng về du lịch, đất đai, năng lượng tái tạo; giải pháp triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơ chế, chính sách phát triển về giáo dục và đào tạo, kinh tế tư nhân…

Cử tri phường Quy Nhơn Bắc nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Hải

Cử tri Trường Đại học Quy Nhơn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Phát biểu ý kiến, các cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, luôn giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, quan tâm đến các vấn đề về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; định lượng về chỉ số hạnh phúc của người dân; phòng - chống thiên tai; đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở… để kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng có những giải pháp triển khai thực hiện để khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với cử tri 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Đồng thời, cam kết mỗi ứng cử viên khi trúng cử sẽ luôn phát huy vai trò của người đại biểu dân cử gắn với chức trách, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác và bằng những hoạt động, việc làm cụ thể để xứng đáng với niềm tin, lá phiếu của cử tri; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.