Người có uy tín tích cực tuyên truyền bầu cử

(GLO)- Để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người có uy tín đã phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức của cử tri, củng cố niềm tin, tạo nền tảng đồng thuận để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Những ngày gần đây, tranh thủ lúc bà con đi rẫy trở về, ông Trần Văn Lũ (66 tuổi, người có uy tín ở làng Canh Phước, xã Vân Canh) cùng cấp ủy Chi bộ, Ban quản lý làng và Ban Công tác Mặt trận làng đến từng hộ gia đình tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông giải thích rõ tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử và cử tri; nhắc bà con không đi bầu thay và cân nhắc kỹ trước khi bỏ phiếu.

Đặc biệt, ông Lũ chú trọng các hộ người cao tuổi, ít tiếp cận thông tin để trao đổi cụ thể, dễ hiểu; đồng thời nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề đạt tại cuộc vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp...

Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, đa số cử tri trong làng đã nắm vững quy định, sẽ chủ động tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Ông Trần Văn Lũ (ở giữa) tuyên truyền giúp người dân thường xuyên cập nhật thông tin tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: D.Đ

Ông Lũ chia sẻ: “Tôi xác định phải nói cho bà con hiểu đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử để ai cũng tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Đồng thời, vận động mọi người cảnh giác, không tin theo thông tin sai trái, không để kẻ xấu lợi dụng bầu cử để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết. Mỗi người phải tỉnh táo, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vân Canh, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn và cung cấp đầy đủ tài liệu để người có uy tín nắm chắc quy định, nội dung bầu cử.

Từ đó, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đúng thời gian, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và thành công.

Xã Ia Hiao có trên 61% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền đã phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, giúp cử tri tại các thôn, làng xa trung tâm nắm rõ quy trình, nguyên tắc và thời gian bầu cử.

Thông tin về cuộc bầu cử được chuyển tải kịp thời, phù hợp thực tế từng địa bàn, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri.

Ông Siu Phơr - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ơi H’Ly (xã Ia Hiao) cho rằng: “Cán bộ, đảng viên phải đi trước một bước thì bà con mới tin và làm theo. Việc tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định mà còn củng cố niềm tin, giữ gìn sự thống nhất trong dân.

Chúng tôi phân công cụ thể từng người phụ trách từng nhóm hộ, kịp thời nắm bắt dư luận, không để thông tin sai lệch tác động đến bà con, ảnh hưởng đến ngày hội lớn của toàn dân”.

Ông Siu Phơr (ở giữa) tuyên truyền về cuộc bầu cử cho cử tri. Ảnh: M.L

Xã Krong là địa phương có đông người Bahnar sinh sống, dân cư phân tán. Do đó, đội ngũ người có uy tín giữ vai trò quan trọng kết nối cộng đồng trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử.

Thông qua sinh hoạt truyền thống, họ lồng ghép trao đổi về trách nhiệm công dân, nhắc nhở bà con chấp hành quy định, giữ gìn đoàn kết, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.070 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh có địa bàn rộng, dân cư phân tán nên người có uy tín là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền bầu cử.

Không chỉ chuyển tải chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước, họ còn tham gia định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng ngày 15.3 sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân. Toàn thể cử tri trong tỉnh sẽ hăng hái đi bầu cử, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Đó vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm để xây dựng một chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân” - ông Trung khẳng định.