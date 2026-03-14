Buôn làng vùng cao rộn ràng chuẩn bị ngày bầu cử

(GLO)- Những ngày này, tại các buôn làng vùng cao Gia Lai, cùng với việc triển khai các công trình chào mừng, người dân tích cực dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, hưởng ứng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuối tháng 2 vừa qua, Hội CCB xã Ia Tul ra mắt hai tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 2 km với 200 lá cờ được treo dọc hai bên đường, kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa và hội viên đóng góp.

Ông Kpă Hoang - Phó Chủ tịch Hội CCB xã - cho biết: “Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức chính trị của người dân trong công tác bầu cử”.

Hội Cựu chiến binh xã Ia Tul ra mắt mô hình “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: V.C

Tại xã Chư A Thai, đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Hội LHPN xã triển khai mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” tại thôn Plei Pông.

Dịp này, Hội đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ treo trang trọng trong nhà rông của thôn - nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, 30 bức ảnh Bác Hồ cũng được trao cho hội viên phụ nữ để treo tại nhà, qua đó giúp 100% hộ dân trong thôn đều có ảnh Bác Hồ trong không gian sinh hoạt gia đình.

Bà Hoàng Thị Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã - chia sẻ: “Mô hình này không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày hội lớn của đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho hội viên phụ nữ cũng như toàn thể người dân.

Hình ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trong mỗi gia đình trở thành biểu tượng nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng”.

Nhiều địa phương vùng cao cũng có những việc làm thiết thực chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn phường An Phú ra mắt mô hình “Đường cờ Tổ quốc” dài 2 km với 300 lá cờ dọc các tổ dân phố 9, 12, 15; UBND xã Gào khởi công 3 dự án xây dựng phòng học và đường giao thông. Những công trình này góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

Những ngày này, các buôn làng vùng sâu rộn ràng chỉnh trang cảnh quan. Người dân dọn dẹp sân vườn, treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà; nhiều tuyến đường rực đỏ cờ và băng rôn khẩu hiệu.

Các thôn, làng cũng tổ chức ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, góp phần làm cho buôn làng khang trang, sạch đẹp trong ngày hội lớn.

Chị Đinh Đjơn (thôn Plei Pông, xã Chư A Thai) cho hay: “Ngay khi có thông báo của thôn, chị em phụ nữ cùng nhau treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà; ra quân dọn vệ sinh đường làng, cải tạo đất để trồng hoa tại nhà rông của thôn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp.

Bà con ai cũng phấn khởi, mong chờ đến ngày bầu cử để có thể lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Chị Đinh Đjơn (thôn Plei Pông, xã Chư A Thai) treo cờ Tổ quốc trước nhà hưởng ứng ngày bầu cử. Ảnh: V.C

Không khí ấy cũng lan tỏa mạnh mẽ tại buôn Phu Ma Nher 2 (xã Ia Sao), khắp các con đường, ngõ hẻm được trang trí cờ hoa rực rỡ.

Già làng Nay Ka cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân buôn Phu Ma Nher 2 hiểu rõ ý nghĩa ngày hội lớn của đất nước và tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng về làm đẹp cảnh quan.

Từ việc treo cờ, dọn dẹp nhà cửa đến chỉnh trang đường làng, bà con đều tự giác thực hiện. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, giúp tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Theo anh Nay Long - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thôn đã sớm hoàn tất. Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ, buôn làng như khoác lên mình tấm áo mới.

“Mỗi con đường sạch đẹp, mỗi nếp nhà gọn gàng không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và trách nhiệm của người dân đối với quê hương, đất nước. Bà con đang hướng về ngày hội lớn bằng tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng” - anh Nay Long nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

