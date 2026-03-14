Buôn làng vùng cao rộn ràng chuẩn bị ngày bầu cử

(GLO)- Những ngày này, tại các buôn làng vùng cao Gia Lai, cùng với việc triển khai các công trình chào mừng, người dân tích cực dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, hưởng ứng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuối tháng 2 vừa qua, Hội CCB xã Ia Tul ra mắt hai tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 2 km với 200 lá cờ được treo dọc hai bên đường, kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa và hội viên đóng góp.

Ông Kpă Hoang - Phó Chủ tịch Hội CCB xã - cho biết: “Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức chính trị của người dân trong công tác bầu cử”.

Hội Cựu chiến binh xã Ia Tul ra mắt mô hình “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: V.C

Tại xã Chư A Thai, đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Hội LHPN xã triển khai mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” tại thôn Plei Pông.

Dịp này, Hội đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ treo trang trọng trong nhà rông của thôn - nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, 30 bức ảnh Bác Hồ cũng được trao cho hội viên phụ nữ để treo tại nhà, qua đó giúp 100% hộ dân trong thôn đều có ảnh Bác Hồ trong không gian sinh hoạt gia đình.

Bà Hoàng Thị Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã - chia sẻ: “Mô hình này không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày hội lớn của đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho hội viên phụ nữ cũng như toàn thể người dân.

Hình ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trong mỗi gia đình trở thành biểu tượng nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng”.

Nhiều địa phương vùng cao cũng có những việc làm thiết thực chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn phường An Phú ra mắt mô hình “Đường cờ Tổ quốc” dài 2 km với 300 lá cờ dọc các tổ dân phố 9, 12, 15; UBND xã Gào khởi công 3 dự án xây dựng phòng học và đường giao thông. Những công trình này góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

Những ngày này, các buôn làng vùng sâu rộn ràng chỉnh trang cảnh quan. Người dân dọn dẹp sân vườn, treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà; nhiều tuyến đường rực đỏ cờ và băng rôn khẩu hiệu.

Các thôn, làng cũng tổ chức ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, góp phần làm cho buôn làng khang trang, sạch đẹp trong ngày hội lớn.

Chị Đinh Đjơn (thôn Plei Pông, xã Chư A Thai) cho hay: “Ngay khi có thông báo của thôn, chị em phụ nữ cùng nhau treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà; ra quân dọn vệ sinh đường làng, cải tạo đất để trồng hoa tại nhà rông của thôn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp.

Bà con ai cũng phấn khởi, mong chờ đến ngày bầu cử để có thể lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Chị Đinh Đjơn (thôn Plei Pông, xã Chư A Thai) treo cờ Tổ quốc trước nhà hưởng ứng ngày bầu cử. Ảnh: V.C

Không khí ấy cũng lan tỏa mạnh mẽ tại buôn Phu Ma Nher 2 (xã Ia Sao), khắp các con đường, ngõ hẻm được trang trí cờ hoa rực rỡ.

Già làng Nay Ka cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân buôn Phu Ma Nher 2 hiểu rõ ý nghĩa ngày hội lớn của đất nước và tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng về làm đẹp cảnh quan.

Từ việc treo cờ, dọn dẹp nhà cửa đến chỉnh trang đường làng, bà con đều tự giác thực hiện. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, giúp tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Theo anh Nay Long - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thôn đã sớm hoàn tất. Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ, buôn làng như khoác lên mình tấm áo mới.

“Mỗi con đường sạch đẹp, mỗi nếp nhà gọn gàng không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và trách nhiệm của người dân đối với quê hương, đất nước. Bà con đang hướng về ngày hội lớn bằng tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng” - anh Nay Long nhấn mạnh.